El Betis confirma la gravísima lesión de Antonio Toral: frenazo en seco para un fichaje estelar que aún no había arrancado

El extremo murciano de 22 años, refuerzo estrella del Betis Deportivo para esta 25/26, se lesionó al poco de comenzar el duelo liguero contra el FC Cartagena y este viernes ha confirmado los malos pronósticos despidiéndose ya de lo que resta de temporada

De no arrancar, a directamente quedarse parado para lo que resta de curso. Antonio Toral venía de firmar un gran curso 24/25 como habitual revulsivo en el Real Murcia, con el que sumó 27 encuentros tras debutar testimonialmente en la 23/24, y llamó poderosamente la atención del Real Betis, que después de negociar todo el verano con los pimentoneros acordó pagar en dos plazos 280.000 euros por el 50 por ciento del pase del extremo. Éste llegaba a Heliópolis con la vitola de fichaje estrella para el filial. Nada más lejos. Le ha costado mucho adaptarse y apenas ha podido mostrar su calidad, pues apenas suma 382 minutos en 13 partidos, sólo cinco de ellos como titular. En un colmo del infortunio, ahora una gravísima lesión le obliga a despedirse ya de la 2025/2026.

El pasado viernes 28 de noviembre, Toral salía en el once inicial de Javi Medina para recibir al FC Cartagena (0-1) en la jornada 14 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF. Era su primer encuentro como titular en más de mes y medio; pero en el tempranero minuto 11 se veía obligado a pedir el cambio y a dejar su sitio en el campo a Iker Amores. Desde ese instante en el que nota dolor en su rodilla derecha supo que hago no iba bien. Tanto el futbolista como el cuerpo técnico bético se temían lo peor y este pasado viernes ha vista confirmadas esas malas sensaciones con una noticia demoledora en el plano anímico.

Antonio Toral sufre una doble rotura en su rodilla: ligamento cruzado y menisco

"El jugador verdiblanco Antonio Toral sufrió una lesión en su rodilla derecha durante el encuentro disputado el pasado fin de semana frente al FC Cartagena en casa. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Real Betis Balompié, se ha confirmado que el futbolista presenta una rotura de menisco y una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", explica el parte médico difundido el viernes por los medios de comunicación de la entidad de las trece barras, que nada más arrancar esta 25/26 tuvo que pasar por este mismo trance con el internacional sub 19 Óscar Masqué.

"El tiempo estimado de recuperación dependerá de su evolución clínica y de los próximos pasos en su tratamiento", concluye el escrito del Betis, que prefiere evitar hablar de plazos aproximados en el tiempo de convalecencia que necesitará el murciano. No obstante, este tipo de lesiones suele conllevar un período de entre siete y nueve meses de baja. Tiempo para poner el contador a cero, para dar ya por perdida esta primera temporada como verdiblanco y para pensar en regresar más fuerte en la 2026/2027 para poder demostrar los motivos de su fichaje.