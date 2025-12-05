El Valencia ya se mueve en busca de un portero debido a las dificultades de que sigan Agirrezabala y Dimitrievski

La nueva dirección deportiva que ha creado Ron Gourlay, tras la marcha de Miguel Ángel Corona, valora cambios importantes en la portería ya que parece complicado que los dos actuales sigan más allá de esta temporada. Con este escenario, el club valencianista sondea a Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, que hace unos meses se dejó querer

Se espera un verano movido en el Valencia CF ya que habrá cambios en la plantilla que tiene a su disposición Carlos Corberán, los cuales serán más o menos grandes dependiendo de si el club consigue o no la permanencia. En caso de continuar en Primera división, que es el escenario con el que trabaja actualmente la nueva dirección deportiva que ha configurado el CEO Ron Gourlay, una de las posiciones que puede sufrir más modificaciones es la de portero ya que que continúen Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski parece poco probable lo que provoca que se tengan que estudiar el fichaje de un portero titular, fijándose el Valencia CF en Antonio Sivera, del Deportivo Alavés.

Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski tiene complicado seguir en el Valencia CF

No hay que engañarse demasiado, Peter Lim y Meriton nunca han realizado un fichaje de muchos millones de euros en las últimas temporadas. No quiere arriesgarse en esa clase de movimientos lo que hace pensar que el Valencia CF no ejecutará la opción de compra que tiene de 10 millones de euros por Julen Agirrezabala quien es su portero titular en esta temporada después del acuerdo de cesión con el Athletic Club el cual ha sido criticado por Santi Cañizares, ya que el ex portero del Valencia CF considera que el club no ha hecho una buena gestión de la portería en esta campaña.

Por otro lado, está Stole Dimitrievski que acaba contrato al final de esta temporada, pero con el que el Valencia CF tiene la opción de renovarlo por dos años más con un aumento de sueldo. El normacedonio no está contento con su suplencia en esta campaña y quiere marcharse.

Con este contexto, es normal que el Valencia CF se ponga a peinar el mercado para fichar a un portero titular de cara al futuro porque es que los dos actuales están en la rampa de salida. Por ello, es por lo que el Valencia CF ha puesto sus ojos en Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, según informa SER Deportivos Valencia.

La situación contractual de Sivera y su guiño al Valencia CF hace unos meses

Antonio Sivera se encuentra actualmente en una situación contractual con el Deportivo Alavés en la cual tiene que tomar una decisión de cara a su futuro.

A sus 29 años, Sivera tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el Deportivo Alavés, teniendo que valorar su renueva a uno en los próximos meses. En caso de que llegue en esta situación, en el verano de 2026 Sivera se convertiría en un portero muy deseable ya que no saldría demasiado caro al restarle un año sólo de contrato.

Antonio Sivera, que es canterano del Valencia CF, no dudó hace unos meses en dejar la puerta abierta a fichar por el Valencia CF en un futuro. "Algún día si surge la posibilidad... pues bueno, para mí sería un honor, pero ahora estoy centrado en el Deportivo Alavés, en hacerlo lo mejor posible que para ello trabajo cada día. El tiempo dirá".