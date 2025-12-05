Mundial 2026 | Grupo y rivales de Brasil, Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra, las grandes favoritas

La suerte ha estado muy repartida en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 si bien es cierto que selecciones como Brasil, Francia o Portugal se tendrán que enfrentar a la complicada Marruecos, a la Noruega de Haaland o a la peligrosa Colombia respectivamente en los primeros compases del torneo

El Mundial 2026 ya ha comenzado a andar, meses antes de que se juegue el primer partido, después de que se haya celebrado el sorteo de la fase de grupos en donde todas y cada una de las selecciones participantes ya conocen a sus rivales. España y Argentina, las dos grandes favoritas para ser campeonas, han tenido mucha suerte. Estos dos combinados tendrán como principales rivales a Brasil, Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra los cuales tendrán que superar a algunos escollos en los primeros compases del torneo ya que se tendrán que medir a Marruecos, Colombia o a la Noruega de Haaland respectivamente.

Brasil, en el Grupo C del Mundial 2026, con Marruecos, Haití y Escocia

Brasil ha quedado encuadrada en el Grupo C. La selección que entrena Carlo Ancelotti y que cuenta en sus filas con jugadores de la talla de Vinicius o Estevao tendrá como rivales en la primera fase del Mundial 2026 a Marruecos, Haití y Escocia.

Sin duda alguna, el rival más duro para Brasil es Marruecos. Una selección con grandes jugadores en casi todas sus posiciones, destacan Achraf Hakimi, Bono, Brahim Díaz o Sofyan Amrabat entre otros, y que en el último Mundial, en el año 2022, llegó a las semifinales.

Alemania, en el Grupo E del Mundial 2026, con Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador

Más suerte que Brasil ha tenido Alemania que ha caído en el Grupo E del Mundial 2026 junto a Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador. Después de decepcionar en sus últimas participaciones en los Mundial, el conjunto germano tiene la oportunidad de pasar a las eliminatorias por el título sin problemas.

Costa de Marfil y Ecuador suelen estar presentes en los últimos Mundiales pero luego no dan la talla en las fases finales, siendo esa la asignatura pendientes de ambas selecciones.

Francia, en el Grupo I del Mundial 2026, contra la Noruega de Haaland, Senegal y el ganador del play off entre Bolivia, Surinam e Irak

La Francia de Kylian Mbappé es otra de la grandes candidatas a ganar el Mundial. El equipo entrenado por Didier Deschamps está en el Grupo I del Mundial 2026 junto a Noruega, Senegal y el ganador del play off entre Bolivia, Surinam e Irak.

Sin duda, el rival más difícil de Francia es Noruega que tiene a Haaland, a Odegaard y a Sorloth como grandes amenazas.

Portugal, en el Grupo K del Mundial 2026, con Colombia, Uzbekistán y el ganador del play off entrena Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo

La Portugal de Cristiano Ronaldo también cuenta con muchas opciones de ser campeona del mundo. El conjunto luso ha caído en el Grupo K junto a con Colombia, Uzbekistán y el ganador del play off entrena Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

La gran amenaza para Portugal es la Colombia de Luis Díaz que en los últimos meses es una de las selecciones en mejor forma y que mejor juega en el mundo.

Inglaterra, en el Grupo L del Mundial 2026, con Croacia, Ghana y Panamá

Por último, está Inglaterra que ha quedado encuadrada en el Grupo L del Mundial 2026 con Croacia, Ghana y Panamá.

Más allá del peligro que pueda suponer Ghana como selección africana, la gran rival del combinado inglés es Croacia que estará liderada por el veterano Luka Modric.