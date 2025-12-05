Mundial 2026, la guía básica | Cuando empieza, fechas, la final, sedes, equipos y todos los detalles de la Copa Mundial de Fútbol

El Mundial 2026 será la edición más grande disputada hasta hoy. Tendrá 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá. Esta guía resume el calendario, las fechas clave, las sedes confirmadas, el formato y los equipos ya clasificados

El torneo arrancará el 11 de junio de 2026, día en el que se jugará el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Será el comienzo de una Copa del Mundo que tendrá un formato ampliado respecto a ediciones anteriores y que se celebrará de manera conjunta en tres países.

Se trata del primer Mundial con 48 selecciones, una cifra que incrementa el número total de partidos y que modifica la distribución de cupos para las confederaciones. Además, este escenario convierte a México en el primer país que alberga tres ediciones mundialistas, un dato que forma parte del carácter singular del torneo.

El Mundial 2026 también introduce un cambio de escala por la cantidad de sedes, la diversidad geográfica y la ampliación del cuadro final. Estos elementos forman parte de un calendario que abarcará más de un mes de competición desde el inicio en Ciudad de México.

Fechas del Mundial 2026 y calendario completo

El torneo finalizará el 19 de julio de 2026, día programado para la final en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey. Entre ambas fechas se distribuirá el calendario oficial, que detalla las fases y los días previstos para cada una de ellas.

Antes de que comenzara el torneo, el sorteo de grupos —celebrado el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.— definió los 12 grupos del Mundial y la posición inicial de cada selección en el cuadro.

Las fases del Mundial quedan así:

Inicio del torneo: 11 de junio, con el partido inaugural en el Estadio Azteca.

con el partido inaugural en el Estadio Azteca. Fase de grupos: 1 1 al 27 de junio, con 12 grupos de cuatro selecciones.

con 12 grupos de cuatro selecciones. Dieciseisavos: 28 de junio al 3 de julio, con 32 equipos clasificados.

con 32 equipos clasificados. Octavos de final: 4 al 7 de julio.

Cuartos de final: 9 al 11 de julio.

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Partido por el tercer puesto: 18 de julio.

Final del Mundial: 19 de julio en Nueva Jersey.

Este esquema resume el avance del torneo desde su apertura hasta la definición del campeón.

La final del Mundial 2026

La final está programada para el 19 de julio, fecha que cerrará una edición que incorporará más selecciones, más partidos y una fase de eliminación directa ampliada. El MetLife Stadium será la sede designada para el partido decisivo.

Sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará en 16 estadios distribuidos en México, Estados Unidos y Canadá. Entre ellos figuran recintos que recibirán partidos del torneo y que han sido evaluados en aspectos como accesos, tecnología, seguridad y zonas de hospitalidad.

Sedes en México:

Estadio Azteca (Ciudad de México, 87.523)

Estadio Akron (Guadalajara, 46.232)

Estadio BBVA (Monterrey, 53.500)

Sedes en Estados Unidos:

MetLife Stadium, AT&T Stadium, Mercedes-Benz Stadium, NRG Stadium, Levi’s Stadium, Lincoln Financial Field, SoFi Stadium, Hard Rock Stadium y Gillette Stadium, todos ellos en diferentes ciudades del país y con capacidades que figuran en el listado original.

Sedes en Canadá:

BMO Field (Toronto, 45.736 en expansión)

BC Place (Vancouver, 54.500)

Equipos clasificados al Mundial 2026

El reparto por confederación incluye a los tres anfitriones y mantiene varias plazas en proceso de definición.

Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá y Panamá.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay; Bolivia al repechaje.

UEFA: 12 selecciones ya clasificadas, con el resto pendiente para marzo de 2026.

AFC: Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudita, Catar, Uzbekistán y Jordania.

CAF: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

OFC: Nueva Zelanda.

Esta lista se completará cuando finalicen las eliminatorias y los procesos de repesca.

Todos los detalles del formato y los grupos

La fase inicial contará con 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, creando una ronda de dieciseisavos con 32 equipos.