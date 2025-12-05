El grupo de Argentina, el campeón buscará la reválida contra Austria, Argelia y Jordania

Y se conocen los rivales de la actual campeona del mundo, Argentina, la cual se medirá a Austria, Argelia y Jordania. Estos son los rivales que componen el grupo J del próximo Mundial y podrían verse con España en el cruce de las eliminatorias

Este viernes, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital de Estados Unidos ha sido el escenario del sorteo del próximo Mundial de 2026, el cual pasará a la historia por ser el que más equipos alberga en su historia con un total de 48 selecciones nacional. Tras la conclusión del mismo, ya se conocen todas los grupos de las selecciones que compondrán la mayor cita internacional. La competición comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará el 19 de julio en New Jersey, marcando un recorrido amplio entre Estados Unidos, México y Canadá. La selección de Argentina, la actual campeona, defenderá título ante Austria, Argelia y Jordania en la fase de grupos.

Argentina y las novedades de la Copa del Mundo

Tras ser campeona en la anterior edición del Mundial, Argentina revalida su título en una nueva edición cuatro años después. Ya se conoce contra quien tendrá que enfrentarse en una fase de grupos, que será más larga de lo habitual. La verdadera dificultad de este próximo evento intercontinental reside en los cruces donde esta vez habrá uno adicional, tendrá lugar el encuentro de dieciseisavos de final.

En el caso de la selección argentina, la número dos del ranking FIFA se situaba en el cuadro opuesto en el calendario a la primera como es España. Esto tiene como objetivo evitar que selecciones altamente posicionadas se enfrenten antes de semifinales en caso de terminar primeras de grupo. Lo cierto es que los últimos campeones han tenido dificultades para avanzar de ronda en las siguientes ediciones y eso es algo que quiere evitar la selección sudamericana. Hay que recordar que se clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Argentina y sus primeros rivales para defender el título

El primer paso para la actual campeona del mundo será una fase de grupos donde se enfrentará a Austria, Argelia. Argentina está ubicada en el grupo J y disputará sus encuentros Kansas, San Francisco y Dallas, es decir, todos en EEUU. En el caso de la selección austriaca, regresa a Mundial tras no estar presente en el de Qatar. Otro de sus rivales será Argelia que tampoco hizo acto de presencia hace cuatro años. Por último, Jordania es el último país que compone el grupo, el cual debuta el próximo año en un Mundial.

El primero del grupo J se enfrentará al segundo del grupo H mientras que el segundo del mismo grupo se enfrentará al primero del anterior. Por lo tanto, la probabilidad de que se enfrenten España y Argentina en dieciseisavos está presente. Si ambas quedan primeras de grupo, se verían las caras en semifinales.

Así queda el grupo de Argentina en el Mundial