Panathinaikos - Valencia Basket en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Panathinaikos - Valencia Basket correspondiente a la jornada 14 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Arrancamos con la retransmisión en directo de este partido entre el Panathinaikos y el Valencia Basket correspondiente a la jornada 14 de la Euroliga 2025-2026, que se disputa en el OAKA de Atenas.

El Panathinaikos no pierde en casa desde la segunda jornada de la Euroliga , en el mes de octubre, mientras que el Valencia Basket no gana fuera del Roig Arena desde ese mismo mes.

El Valencia Basket ya calienta en el OAKA, con aficionados presentes hora y media antes del inicio del partido

“El objetivo está por encima de ganar, no puede ser todo ganar o perder. El objetivo es intentar hacer el mejor partido que podamos y estar en nuestros máximos de rendimiento, esfuerzo e intensidad y competir”.

El Valencia Basket ha vivido una semana de parón muy tranquila tras su incontestable victoria sobre el Bayern Múnich y ni siquiera la salida de Happ ha perturbado su preparación para enfrentar un partido de los se apuntan a principios de temporada. El Panathinaikos no es un rival más ni el OAKA un pabellón que pase inadvertido, es una de las visitas que más se temen y motivan del año y que va a darse este viernes.

El conjunto taronja llega a este partido a una sola victoria del Panathinaikos, lo que delata, por un lado, la buena temporada que están realizando los pupilos de Pedro Martínez. Y, por otro, la igualdad que existe este año en la Euroliga, que supera incluso al año anterior y en el que nadie se destaca claramente.

El único problema de su visita a Atenas es la baja por lesión de Xabi López-Arostegui y Braxton Key, aunque también facilita a Pedro Martínez sus decisiones, ya que sólo tendrá que hacer un descarte técnico.

Bien necesitará la aportación de todos, ya que su rival tiene un equipo de ensueño. Empezando por el mejor jugador del pasado año, Kendrick Nunn, siguiendo por el recientemente incorporado Kenneth Faried, jugador de noviembre en la Euroliga, ademas de las estrellas Kostas Sloukas y Cedi Osman, o de un TJ Shorts cada vez más adaptado.

El Panathinaikos perdió en su estreno ante el Barça, pero luego se ha mostrado muy fiable ante los suyos y ahí basa gran parte de su buena posición en la Euroliga. El Valencia Basket tendrá que dar su mejor versión para tener opciones de llevarse una victoria.