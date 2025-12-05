Panathinaikos - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El OKAKA de Atenas pone a prueba a los chicos de Pedro Martínez, que desean mantenerse en la parte alta de la tabla clasificatoria de la competición continental.

Partidazo el que se avecina para Valencia Basket. Siendo uno de los equipos más en forma del panorama europeo, a los taronja les toca ahora visitar el OKAKA de Atenas, donde les espera el Panathinaikos en la 14ª jornada de la Euroliga.

Los de Pedro Martínez encaran el choque con el reto de derrotar a un conjunto griego que lleva cuatro victorias consecutivas y al cual igualarán en la clasificación en caso de hacerse con la victoria.

No hay dudas con el nivel de los jugadores taronja, pero sí en cuanto a si habrán mantenido el ritmo competitivo tras un parón de diez días por los compromisos de las selecciones nacionales. Par ser exactos, su último partido fue una sólida victoria el martes 25 de noviembre ante el Bayern Múnich.

El técnico Pedro Martínez, que ha dado cinco días de descanso a su plantilla, perdió por la convocatoria de sus selecciones a Omari Moore, Nate Reuvers y Jean Montero. En el caso de este último, apenas ha hecho una sesión con el equipo antes de viajar a Grecia. Por tanto, una de las incógnitas del encuentro será el efecto que ese parón competitivo pueda tener en un equipo que había cogido 'velocidad de crucero' tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa.

Las bajas para el partido

Para este encuentro son ausencia segura por lesión Xabi López-Arostegui y Braxton Key, por lo que el entrenador catalán 'sólo' tendrá que hacer un descarte técnico, siempre que no haya nuevas incidencias de salud. El Valencia, tras ganar al equipo alemán y antes al Estrella Roja, es uno de los seis equipos que acabó la décimo tercera jornada con ocho triunfos, uno menos que el equipo griego, que comparte balance con el líder Hapoel Tel Aviv y con el equipo serbio.

En cuanto al conjunto de Ergin Ataman, este tiene en los estadounidenses Kendrick Nunn y Kenneth Faried, fichado tras la lesión de Mathias Lessort, a sus principales referentes ofensivos, pero tambi��n tienen un gran peso en la rotación jugadores como Kostas Sloukas, TJ Shorts, Cedi Osman, duda para el choque, o el español Juancho Hernangómez, en su caso especialmente en la faceta reboteadora.

A qué hora es el Panathinaikos - Valencia Basket de la jornada 14 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Panathinaikos y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 14 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 5 de diciembre a partir de las 20:15 horas en el OAKA Indoor Hall.

Dónde ver en TV y online el Panthinaikos - Valencia Basket de la jornada 14 de Euroliga

Este partido entre el Panathinaikos y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal Movistar+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.