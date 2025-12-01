El Valencia Basket pone fin a la etapa de Ethan Happ

La entidad taronja prescinde de los servicios del pívot norteamericano, con quien tenían un contrato cerrado hasta el 30 de junio de 2026

Movimiento importante en el Valencia Basket. El conjunto español, el cual está realizando una muy buena campaña tanto en la Euroliga como en la Liga ACB, ha hecho oficial la desvinculación de Ethan Happ, quien deja de pertenecer al equipo de manera inmediata. Así lo explican mediando un comunicado oficial.

"El pivot norteamericano con pasaporte de Macedonia del Norte Ethan Happ (2,08m, Milan (Illinois), 07/05/1996, 29 años) se ha desvinculado de Valencia Basket tras la rescisión del contrato que unía a las dos partes hasta el 30 de junio de 2026".

"El jugador llegó a nuestro equipo procedente del Dreamland Gran Canaria en el verano de 2024 y solo pudo participar en diez partidos entre Liga Endesa y BKT EuroCup con la camiseta taronja hasta el final del mes de octubre de 2024".

"A partir de ese momento ha estado alejado de las pistas por una lesión en el pie, y la parte final de su recuperación ha sido lejos de Valencia, donde ya no ha regresado".

"El Club quiere agradecer la profesionalidad y el trabajo realizados por Happ durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".

Rumbo al San Pablo Burgos

Todo apunta a ello. A sus 29 años, Happ sufrió hace tiempo una importante lesión en el pie –tal y como remite el club– y su relación con el mismo se ha ido deteriorando hasta el punto de darse por hecho desde hace algunas fechas que se marcharía. A tal circunstancia se le une el rumor más que fundado de que continuará su carrera en España, exactamente en un San Pablo Burgos con el que ya entrenó hace algunos días y que ahora es plenamente libre para firmarle un contrato.

En todo caso, el pívot norteamericano no se ha saltado ninguna directriz de la entidad valenciana, ya que tenía permiso de la misma pata ejercitarse con el conjunto burgalés; es más, Happ ha usado el parón por partidos de selecciones para ejercitarse con los que serán sus nuevos compañeros y demostrar que está plenamente recuperado.