Unicaja cierra el fichaje de Chase Audige

El conjunto costasoleño da un nuevo paso al frente reforzando su perímetro con el jugador estadounidense de 26 años

Unicaja Málaga sigue dando pasos firmes. Si hace escasas fechas cerraron la contratación de Augustine Rubit para dar un impulso a su juego interior, ahora han anunciado la llegada de Chase Audige, un escolta de 26 años con el que refuerzan el perímetro, tal y como tenían planeado.

Pese a tener nacionalidad estadounidense, el shooting guard también posee pasaporte jamaicano, por lo que tras firmar por una temporada (a expensas de superar el reconocimiento médico) podrá desempeñarse con los andaluces a través de una licencia cotonú.

En cuanto a su trayectoria, Audige arriba al Martín Carpena desde el Bosna-Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, conjunto con el que ha promediado 13,5 puntos, 2,3 robos, 1,4 rebotes y 1,3 asistencias en los ocho encuentros que ha disputado en la FIBA Europe Cup.

Durante esta última ventana FIBA ha demostrado ser pieza clave para Jamaica; tanto es así que ha sido esencial en las dos victorias contra Puerto Rico. En la primera se fue a los 11 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes para vencer por 92-90, y en la segunda a los 20 puntos, 5 asistencias y 2 robos para un marcador final de 92-97.

Chase Audige, NCAA sin NBA

Sin que sea algo demasiado habitual en el baloncesto estadounidense, Audige –natural de Pottstown, Pensilvania– completó el periodo universitario jugando en la NCAA para William & Mary Tribe (2018-19) y Northwestern Wildcats (2020-23). Cerrado el camino universitario, intentó llegar a la NBA a través de la G League, competición que disputó en la campaña 2023-24 con los Capital City Go-Go y los Windy City Bulls.

Sin suerte en su camino para jugar con los mejores, en el curso 2024-25 decidió dar el salto a Europa al firmar por el Filou Oostende belga, con el que disputó la Basketball Champions League, torneo en el que se fue a un promedio de 14,8 puntos, 4,1 rebotes y 3,2 asistencias.

Un viejo conocido de Unicaja Málaga

Así es. Si bien puede no sonar al gran público, la realidad es que Chase Audige ya conoce la ciudad andaluza, puesto que el curso pasado jugó dos partidos contra Unicaja en competición europea. En el primero logró 15 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, mientras que en el segundo se fue a 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias; eso sí, mordió el polvo en ambos.

En cuanto a cuándo se incorporará al equipo, está previsto que Audige aterrice en Málaga el jueves. Ya en territorio malagueño, se someterá al pertinente reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga, dejando para el viernes el momento de ponerse a las órdenes de Ibon Navarro.