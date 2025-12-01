Chris Duarte ilusiona a su país y rompe una lanza por Unicaja

El internacional dominicano agradece toda la ayuda que está recibiendo en Málaga para adaptarse al juego europeo

El director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, tocaba madera el pasado jueves en la presentación de Augustine Rubit, ya que el club malagueño era de los conjuntos de la ACB que más jugadores tenía distribuidos con sus selecciones en esta Ventana FIBA y eso a veces tiene malas consecuencias. El mejor ejemplo se ha podido ver con España, donde un choque de rodillas ha dejado en fuera de juego para toda la temporada al joven Great Osobor.

Uno de esos internacionales es su gran estrella, el dominicano Chris Duarte, que se ha marchado a jugar con su selección y ha demostrado la jerarquía que tiene en un plantel donde también hay otras estrellas de la ACB como Andrés Feliz y Jean Montero. La República Dominicana tenía previsto un doble enfrentamiento con México clasificatorio para el Mundial 2027 y el primero de esos choques lo ganó (85-92), con una gran actuación del jugador de Unicaja.

Esta próxima madrugada del lunes al martes juegan el segundo, pero antes, Duarte quiso dejar claro en una comparecencia ante los medios locales el compromiso que tiene con su país y con su selección. "Jugué el día 22 con el Unicaja y dos días después estaba aquí. Eso indica lo que me importa la selección. Habla mucho de lo que me importa mi país, tanto apoyar mi familia, a mi país y poner la bandera en alto. De esa manera aporto mi granito de arena", afirmaba el exterior del conjunto cajista, quien se mostraba "agradecido" por el apoyo que le dan "todos los dominicanos desde el primer día". "Es algo inmenso y que llevo en el alma", añadía un jugador al que van a verlo paisanos allá donde juega.

Duarte valoró el momento del baloncesto dominicano y de su selección, pero también habló de cómo está siendo la experiencia en Europa y en la Liga ACB, un baloncesto muy diferente al que él había jugado en la NBA. "Es un juego muy diferente al que estaba acostumbrado, pero creo que lo estoy haciendo muy bien. Poco a poco me estoy adaptando al juego europeo", admitía sobre sus primeros meses en España.

Agradecido a todos en Málaga

En este sentido, quería destacar la ayuda que está recibiendo de todos en su adaptación. "Agradecido con el gran apoyo que, tanto Ibon Navarro como el cuerpo técnico, me están dando. También la ciudad de Málaga, que me ha dado un gran apoyo y mis compañeros de Unicaja", añadía un Duarte, que destacaba los ánimos que sus compañeros le daban en un proceso de adaptación complicado.

Ante esto, Duarte dejaba claro que estaba encantado con su elección, ya que lo que busca es algo muy diferente a lo que el mercadeo de la NBA suele ofrecer. "Lo que quiero es estabilidad, que mi familia esté bien y después, lo demás es disfrutar del baloncesto, algo que yo amo", advertía la estrella de Unicaja.