Juanma Rodríguez manda una aviso a la afición de Unicaja sobre el rendimiento de los nuevos fichajes

El director de Unicaja aprovechó la presentación de Chase Audige, que ya ha entrado en la lista para Lleida, y ha advertido sobre la situación actual; y del futuro de Xavier Castañeda

Unicaja anunció el miércoles el fichaje de Chase Audige, lo ha presentado este viernes y, sin tiempo de adaptación, ha entrado en la convocatoria para el partido que los malagueños deben afrontar este sábado ante el Hiopos Lleida en tierras catalanas.

El hecho de que el otro fichaje realizado durante el parón, Augustine Rubit, y que Xavier Castañeda, que aún sigue en el plantel, hayan contraido un virus que les hace ser baja ha 'obligado' a la incorporación del último refuerzo en la lista.

Chase Audige no parece intimidado por tener que asumir la responsabilidad tan pronto y da el paso adelante. “Estoy listo para jugar, ya sea hoy o mañana. Cuando mencionen mi número voy a estar listo para salir a la pista y dar mi mejor versión”, señaló el ex del Bosna Sarajevo en su presentación.

Más interesante, no obstante, fue lo que dijo el director deportivo. Un Juanma Rodríguez que avisa que, de momento, Xavier Castañeda se queda y que mientras no le encuentren una buena salida, seguirán contando con él. "De momento vamos a tener catorce jugadores. Tenemos unos problemas con la bronquitis y la gripo. Vamos a ver cómo va entrando Chase en el equipo, donde Xavier sigue formando parte. Venimos de unas ventanas, donde hay jugadores que han acumulado muchos minutos. Es importante porque la historia de esta situación nos dice que después puede haber lesiones, algo que ya nos ha pasado. Tenemos que ser muy cuidadosos. Xavier sigue siendo jugador de nuestro equipo, y si hay que comunicar algo, pues lo diremos", afirmaba el malagueño.

Castañeda, por ahora, se queda en Unicaja

Rodríguez admitía que estaban "contentos" de que Castañeda haya dado un paso adelante con Bosnia en esta Ventana y volvió a elogiar su trabajo en Unicaja. "Su día a día es extraordinario, por eso nos hemos alegrado tanto. Fue descartado en Bosnia en verano, con lo cual ha sido bueno para afianzarse. Y ojalá eso lo traslade aquí, es lo que nos gustaría a todos. Y es lo que vamos a trabajar. Esa es la situación con respecto a él. Todo lo bueno que le pase, vamos a estar muy contentos”, afirmó.

El director deportivo del conjunto de Los Guindos también hacía balance del mercado y señalaba que, aunque parezca muy positivo, luego estos jugadores (Rubit y Audige) tienen que adaptarse y rendir. "Una cosa son los fichajes, que nos pueden parecer bien, como fue este verano. Pero también hay que entender que venimos de una situación donde todo lo que ha venido, ha rendido", avisa.

"La clave no es que nos parezcan buenos fichajes, sino que esos jugadores tengan buen rendimiento y ayuden al equipo y al club a ganar. Visto cómo esta el mercado, estoy satisfecho. Encontrar a dos jugadores como Rubit y Audige, hemos escapado de buena manera tal y cómo pintaban las cosas. Nuestra valoración es positiva, pero habrá que ver luego el rendimiento de esos jugadores en una Liga que no perdona a nadie. Hay que intentar ayudarles a que se integren rápido y desear que su rendimiento sea bueno”, reconocía Juanma Rodríguez.