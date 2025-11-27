El nuevo fichaje de Unicaja apunta a lo máximo: "Es el momento de ayudar a ganar y de pasarlo bien"

Augustine Rubit avanza en su integración al equipo malagueño y se muestra ambicioso en su presentación oficial

Unicaja ha tardado en suplir la ausencia de David Kravish. Tanto Juanma Rodríguez, su director deportivo, como el técnico Ibon Navarro habían pedido paciencia a los aficionados, ya que se encontraban en un momento en el que tenían que competir con equipos de Euroliga que aún se estaban moviendo y también, porque querían un jugador que fuera para más allá de los cuatro meses en los que estaba de baja Kravish.

La espera ha merecido la pena porque se han hecho con un pívot contrastado, con una amplia experiencia en Europa y en la máxima categoría continental y que, a sus 36 años, brillaba en uno de los mejores equipos de Lituania. Desde que llegaron a un acuerdo han tenido que esperar dos semanas, pero ese tiempo ha servido para que Augustine Rubit ilusione aún más a los aficionados malagueños.

Rebit sumaba partidazo tras partidazo desde la distancia mientras se esperaba su incorporación. ésta llegó el lunes y ahora tiene dos semanas para aclimatarse por el parón, algo que le ha venido muy bien. "Para mí es una gran oportunidad y voy a intentar adaptarme para entrar en ritmo lo antes posible. Soy un jugador de equipo que quiere ganar. Quiero ayudar a ganar, pero desde el disfrute de lo que hago, especialmente después de la lesión. No voy a fijarme en los puntos ni en la individualidad, vengo a ayudar. Me he dado cuenta de que ahora es el momento de ayudar a ganar y de pasarlo bien", señalaba el pívot texano en su presentación como jugador de Unicaja.

Con una amplia trayectoria en Euroliga

El ex de Olympiacos, Zalgiris o Bayern Múnich se definía, aunque es un jugador de sobra conocido en Europa, donde juega desde hace 11 años.

En este sentido, Augustine Rubit asegura que su juego ha cambiado en los últimos años y que ahora sabe sacar el máximo rendimiento a sus cualidades actuales. “Una de las cosas de las que me he dado cuenta es que antes era mucho de correr y saltar, pero ahora sé que tengo que jugar de forma más inteligente. Adaptarme a esa nueva situación de una manera más inteligente. Como la tecnología complementa el trabajo individualizado, ha servido para mejorar. Ojalá me hubiera dado cuenta mucho antes. Puede ser una de las razones por las que los jugadores duran mucho más tiempo. Yo pensaba que a los 35 estaría retirado, pero he aprendido, sobre todo después de la lesión, que si sigo disfrutando cada día, ¿por qué no seguir? Me alegro de que sea así”, afirmaba el de Houston.

Rubit está deseando de "conocer más" a sus compañeros y a los que están con la selección, y "entrenar con ellos". Así como aprender "las situaciones ofensivas y defensivas" que propone Ibon Navarro. "Estoy preparado para ello y seguro de que voy a tener la ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros”, indica sobre su adaptación.