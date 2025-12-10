Covirán dice adiós a una de sus estrellas y el Baskonia pierde a Sedekerskis

El equipo granadino confirma la marcha de Zach Hankins, que ha pagado la cláusula que tenía y se marcha a jugar al Macabi Tel Aviv

Movimiento de altura en la ACB. El Covirán Granada, el equipo que más se ha movido en las últimas semanas y que durante la semana de parón hizo dos fichajes con el objetivo de elevar su nivel, se ha llevado el mazazo de ver cómo una de sus estrellas, el pívot estadounidense Zach Hankins, dejaba el equipo para marcharse al Maccabi Tel Aviv.

El jugador norteamericano tenía una cláusula en su contrato que le permitía abandonar el equipo en el caso de que le llegase una oferta de un club de Euroliga. El club andaluz conoce desde hace días que el jugador podía salir y este martes estaba a la espera de que el Maccabi pagara la cifra estipulada en la cláusula de salida de Zach Hankins para hacer oficial la operación.

Este último trámite ha quedado cerrado esta misma mañana, lo que obliga al equipo granadino a reestructurar su rotación interior después de que pocas horas antes hubiera dejado la entidad otro de los pívots, Iván Aurrecochea. El Covirán Granada ha agradecido a Hankins “la labor realizada durante estos meses” y le deseó “la mayor de las suertes en su futuro personal y en sus próximos retos profesionales”. Será una baja importante, pues su rendimiento había mejorado en las últimas semanas. Zach Hankins ha promediado 7,6 puntos (62,5 de acierto), 6,6 rebotes y un tapón en los 19:39 minutos que ha jugado en los nueve primeros partidos de la Liga ACB.

Tadas Sedekerskis tiene que parar en el Baskonia

Si la de Hankins es una baja importante, también lo va a ser la de Tadas Sedekerskis para un Kosner Baskonia que no anda sobrado de efectivos para el cargado calendario con el que cuenta. El jugador lituano, capitán del conjunto vitoriano, ha tenido que parar y pasará este jueves por quirófano para operarse de una lesión en el tobillo derecho que se produjo en el pasado Eurobasket.

Aunque en un principio trató de ser conservador, su rendimiento no ha sido el esperado, como confirma el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, que explicaba por qué se ha tomado la decisión de para y pasar por el quirófano. Según éste, Tadas Sedekerskis "forzó la situación y ha derivado en una lesión que le ha minimizado en estos meses”.

Fernández confirmó que el club mirará al mercado mientras se recupera, aunque no es fácil encontrar a un jugador que tenga nivel de Euroliga, no se vaya de precio y pueda jugar como comunitario o Cotonou. "No estamos quietos, pero no es fácil el mercado de pívots. Estamos en esa búsqueda desde la salida de Luka Samanic. (…) No tiene ningún sentido traer un jugador por traer. Tiene que ser un jugador que mejore lo que tenemos”, avisaba el director deportivo del Baskonia.