Aurrecoechea dice adiós al Covirán Granada y Zach Hankins podría hacer las maletas

Un conjunto nazarí en puestos de descenso remueve el árbol de su plantilla; eso sí, no en todos los casos por deseo propio

El Covirán Granada tiene que hacer algo para no dar de nuevo con sus huesos en Primera FEB, ya que no todos los años aparecerá un Baloncesto Sevilla que la líe con su ascenso para que puedan mantener la plaza. Convencidos de ello, los andaluces se están moviendo en el mercado; eso sí, no siempre en la dirección que desean. Lo explicamos.

Cerrada la contratación del pívot ghanés Amida Brimah, la escuadra nazarí ha anunciado que para hacerle sitio prescinde de los servicios de Iván Aurrecoechea, con quien han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes, por lo que el jugador deja de pertenecer al equipo de la Liga ACB de manera inmediata. "Agradecemos su trabajo a lo largo de este camino recorrido juntos y le deseamos la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional", comentan sobre un jugador que ha vestido en 27 ocasiones la camiseta del Covirán Granada.

Hasta ahí todo bien. Han dado salida a una pieza que llegó en verano de 2024, y con la que el entrenador Ramón Díaz apenas estaba contando, para dar un impulso a su pintura. La cuestión es que si ahí se movieron por voluntad propia, ahora todo apuntan a que tendrá que hacerlo obligados.

Según informa Chema de Lucas, los andaluces podrían decir adiós en breve a su pívot titular, un Zach Hankins que está en negociaciones avanzadas para firmar con el Maccabi Tel Aviv; exacto, se trata de un equipo que disputa la Euroliga y con el que por supuesto el Granada no puede competir por ningún jugador, aunque tenga contrato con ellos.

Un Granada que necesita un gran cambio

Pese a ser un jugador esencial para el entrenador del Granada, la producción de Hankins tampoco es que esté siendo espectacular; tanto es así que se queda de un promedio de 7,6 puntos, 6,6 rebotes y 1 tapón.

Más allá de números particulares, un balance de 1-8 invita a un gran cambio para que la temporada no se confirme como una auténtica pesadilla. Tras empezar el curso con cinco derrotas consecutivas, los granadinos dieron la sorpresa al superar en casa a todo un conjunto de Euroliga como el Valencia Basket; sin embargo, desde ese momentos han mordido el polvo en otras tres ocasiones. A efectos clasificatorios, es penúltimo con el mismo récord que el San Pablo Burgos, que es colista.