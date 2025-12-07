Sergio Llull vuelve a las andadas

Una vez más, el de Mahón le soluciona un partido al Real Madrid en el último segundo ante un La Laguna Tenerife que mereció más; Ricky Rubio, por su parte, toma las riendas y lidera una complicada remontada del Joventut en los cinco últimos minutos ante el Baxi Manresa

Pasarán los años y Llull seguirá jugándose la última pelota y metiéndola. El Real Madrid ganó en Tenerife ante otro de los aspirantes a la Liga ACB, un rival que está entre los cuatro mejores del campeonato en las últimas temporadas y que sucumbió con una canasta del de Mahón sobre la bocina. Una película que ya se ha visto en muchas ocasiones.

Con poco más de dos segundos por jugarse, Llull recibió de Maledon, se fue de su marcador y superó por encima el intento de tapón de un rival para que la pelota diera en el tablero y entrara. Si en su día dijo Batzokas que no sabía cómo había podido entrar aquella última canasta en la final de la Euroliga por encima de su pívot más alto, ésta es en cierto modo muy parecida. Y el resultado fue el mismo: victoria blanca por 70-71.

Con empate a 69, el Madrid había tenido la última jugada, pero a 2,9 segundos del final, Jaime Fernández provocó una falta en ataque de Campazzo que le daba a La Laguna Tenerife la posibilidad de ganar el partido. Sin embargo, falló el primer tiro libre y eso rompió todo el plan. No pudo tirar a fallar el segundo y permitió al Madrid tener esa última posesión mínima, que supo aprovechar.

No fue el premio merecido para un conjunto lagunero que, sin Marcelinho Huertas, con una fascitis plantar, ni Joan Sastre con gastroenteritis, plantó cara a todo un Real Madrid y consiguió remontar un resultado adverso en los dos primeros cuartos para llegar a ese final dramático.

Scariolo reservó en esta ocasión a Lyles en la rotación de extracomunitarios, pero hizo pocos cambios más. Hezonja siguió demostrando su gran momento (17 puntos) y, con las muchas rotaciones, sólo Llull (11 puntos) logró pasar de la decena en su equipo. Van Beck (15 puntos) sería el mejor del equipo lagunero.

Joventut 83-79 Baxi Manresa: La magia de Ricky Rubio hace efecto

Quien tampoco se descuelga de esa lucha por las primeras posiciones es un Joventut Badalona que superó al Baxi Manresa (83-79) en un partido que dominaron los manresanos en su mayor parte, pero en el que Ricky Rubio supo liderar la remontada en el último cuarto.

El base de El Masnou acabó con 20 puntos y 5 asistencias, y resultó clave en el triunfo de los suyos en un duelo que perdían de diez puntos al descanso.

El Baxi manresa mandó claramente en los dos primeros cuartos, con un gran Louis Olinde y las canastas de Marcis Steinbergs. Todo cambió a partir de un tiempo muerto de Dani Miret, mediado el tercer cuarto, que sirvió de punto de inflexión.

La Penya reaccionó y llegó a igualar a 63 en el arranque del último periodo. Con el trabajo hecho, otro arreón visitante con un 0-8 de parcial puso al Joventut contra las cuerdas (63-71) a cinco del final, pero ahí fue cuando apareció Ricky para cambiar la dinámica y el signo del partido de forma definitiva.