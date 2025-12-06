Unicaja no se desengancha de la lucha por la Liga ACB

El equipo de Ibon Navarro gana en Lleida y mantiene el ritmo del UCAM Murcia; San Pablo Burgos y Covirán Granada se quedan solos abajo

Unicaja salió indemne de la remontada del Hiopos Lleida en el Barris Nord y sumó un triunfo que puede ser muy importante para sus intereses en la lucha por la Copa del Rey y la zona alta de la tabla, ya que los ilerdenses también estaban en esa pelea tras un inicio de temporada en el que sorprendieron a más de uno.

El triunfo malagueño permite a los de Ibon Navarro seguir la estela del grupo cabecero, donde sigue instalado un UCAM Murcia que barrió al colista San Pablo Burgos a domicilio.

Los burgaleses y el Covirán Granada se quedan muy solos en la cola tras el triunfo del Casademont Zaragoza en la ciudad de la Alhambra; y también tras la victoria del Básquet Girona ante el Río Breogán. Ambos están ya a dos triunfos de la salvación.

Hiopos Lleida 88-89 Unicaja

Con la presencia del recién llegado Audige, que no pudo estrenar su cuenta anotadora, Unicaja pareció tener sentenciado el partido en Lleida tras los dos primeros cuartos, pero la reacción del Hiopos en el tercero dejó un último periodo muy emocionante que se decidió en el último minuto.

El ejecutor de la remontada fue Melvin Ejim, uno de los pilares de Unicaja en los últimos años y que fue el mejor local; Balcerowski, con 19 puntos, Perry (12) y los 10 de Duarte lo fueron en Unicaja.

San Pablo Burgos 88-110 UCAM Murcia

Unicaja ya sabía cuando jugó que el UCAM estaba ganando en Burgos en un partido que controló desde el primer cuarto y en el que fue agrandando su ventaja con el paso de los minutos.

Ni siquiera el fichaje del extaronja Ethan Happ, autor de 6 puntos, les sirvió a los burgaleses, que se asientan en la última posición de la tabla. El equipo local sólo opuso contadas acciones de Corbalán, máximo encestador del partido con 25 puntos. Muy poco ante un UCAM que estaba desatado desde el triple y tenía a un Cacok dominante por dentro, con 19 puntos. Tras éste, que fue el máximo anotador murciano, también aportaron Dylan Ennis (17), Michael Forrest (17), David Dejulius (15), Howard Sant-Roos (14)...

Covirán Granada 83-92 Casademont Zaragoza

El San Pablo miraba de reojo a Granada para saber si se quedaba solo abajo o, en cambio, veía escaparse a uno de sus rivales. Ocurrió esto último porque la victoria del Casademont le saca del pozo a costa de que los granadinos se queden en él junto a los burgaleses.

El equipo maño ya acabó por delante en el primer cuarto y rompió el partido en el segundo. Los granadinos, en un apretón final, estuvieron a cuatro puntos a poco del final, pero no pudieron culminar la remontada.

Bozic, con 21 puntos, fue el mejor de un Covirán en el que también destacaron Lluis Costa y Matt Thomas. Por el Casademont se estrenó la 'torre' de la ACB, Khalifa Koumadje, que anotó 9 puntos. No obstante, los mejores fueron Yusta y Dubljevic, con 20 y 18 puntos respectivamente.

Basket Girona 103-80 Río Breográn

Covirán y San Pablo se quedan solos no sólo por ese triunfo del Casademont, sino también porque el Básquet Girona superó al Río Breogán en un partido que tenía sentenciado con el brutal 60-30 que figuraba en el marcador en el descanso. A partir de ahí el partido entró en otra dinámica, pero ya estaba sentenciado.

El equipo de Moncho Fernández dio un nuevo paso adelante que permite afrontar los retos contra el Real Madrid y La Laguna Tenerife con más tranquilidad. Busquets (17 puntos y 23 de valoración) y Vildoza (19), Martínez (14) y Maric (12) fueron los MVPs del equipo catalán.