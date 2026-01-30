Alcaraz - Zverev en directo: partido de Carlos Alcaraz de semifinales del Open de Australia hoy en vivo online

Carlos Alcaraz ha llegado por primera vez a las semifinales del Open de Australia, pero ahora busca dar un paso más y colarse en la gran final, un objetivo que pasa por batir a Alexander Zverev en el partido más esperado del torneo

Carlos Alcaraz llega por primera vez a esta ronda en Melbourne con el objetivo de seguir avanzando y plantarse en la gran final de este domingo, el siguiente paso hacia la conquista del Grand Slam que falta en sus vitrinas..

En el otro lado de la pista estará uno de los grandes rivales del murciano, el tercer cabeza de serie, Alexander Zverev, por lo que se han cumplido los pronóstico y hemos llegado al duelo que por lógica hubiéramos esperado.

Para llegar hasta aquí Alcaraz ha mantenido una línea fija de gran nivel, sin perder un solo set en el torneo y subiendo el nivel en cada ronda, siendo los octavos de final ante Tommy Paul y los cuartos contra Álex de Miñaur , sus mejores partidos.

El murciano ya se ha visto las caras con 'Sasha' en doce ocasiones, con un cara a cara que queda en tablas con un 6-6 . Aunque eso sí, en la anterior disputa en Melbourne, los cuartos de final de 2024, el de Hamburgo se llevó la victoria.

El partido se jugará en la sesión diurna que tantos problemas ha dado estas semanas en Melbourne. De hecho, Jannik Sinner estuvo a punto de perder su partido de octavos de final debido al calor. Pero el orden es el que es y al haber jugado los cuartos el martes, le toca pasarlo mal a Alcaraz y Zverev.

Más allá de este partido, en el otro lado del cuadro, en la noche australiana, se disputará el partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic , la segunda semifinal y uno de los mejores partido que se pueden ver en el tenis mundial.

Antes del partido Carlitos habló sobre lo que supone enfrentarse a Zverev en un duelo como este : "Tengo que seguir subiendo mi nivel. Le he visto y sé que está muy sólido y sacando muy bien. Entrenamos antes del torneo y me ganó 7-6. Tengo que estar preparado tácticamente para tomarme la revancha. Si quiere ganarme, tendrá que sudar mucho".

Ya están sobre la pista ambos protagonistas. El inicio del duelo se ha retrasado unos minutos , pero ya va a comenzar. La pista estará abierta y hace un sol de justicia , lo que hará que la bola corra mucho, algo que puede venirle bien a Zverev, que lleva todo el torneo sacando a un nivel brutal.

Alcaraz ha ganado el sorteo, eligiendo restar , lo que le restará algo de presión en el inicio del primer set, lo que suele costarle más de la cuenta y en un día como hoy puede ser un lastre.

En lo que se refiere al tiempo en pista, el alemán ha estado casi tres horas más que el murciano , algo que en caso de que se complique el partido, puede ser un factor. Esto se debe a que 'Sasha' ha sufrido en algunos partidos, especialmente en los cuartos de final contra Learner Tien.

Este es el primer torneo que Alcaraz disputa con Samu López en el banquillo, algo que por ahora no se ha notado en exceso, pero faltaba verlo ante un top y ese día es hoy.

El calentamiento está llegando a su fin y esto va a empezar . El primer gran día de tenis de 2026 ya está aquí.

15 -15: Comienzo fulgurante de Zverev con un gran primer saque . Veremos si Alcaraz es capaz de coger el ritmo a los restos. Aunque desde el fondo si que puede hacerle daño al de Hamburgo.

Dos buenos saques le dieron la oportunidad a Sasha de cerrar el juego y aunque no lo hizo de primeras por un error, una derecha demasiado agresiva de Carlos se fue fuera y empieza por delante el alemán.

Comenzó muy bien con el saque Carlos y llegó a tener un 40-0, pero luego se le complicó con dos errores y tras eso, con su segundo 'ace', logró cerrar el juego. Se mantiene la igualdad .

Si ha llegado a esta ronda el alemán ha sido en gran parte por el saque, y en este turno lo ha mostrado. Un juego en blanco incontestable para pasarle la patata caliente a Carlitos.

Gran juego ahora de Carlitos al saque . Le está corriendo el primero y con el segundo logra hacer daño salvo que Zverev se la juega al resto. Además, poco a poco empieza a encontrar los ganadores. Le falta trasladarlo a los turnos al resto.

Si algo le está haciendo daño a Carlos al resto, son los errores , pues está pecando de un exceso de agresividad quizá innecesario, lo que sumado al buen hacer al saque del de Hamburgo, hace que se ha llevado el juego el blanco Sasha.

Carlos Alcaraz llegó al Open de Australia con un objetivo claro, ganar, ya que tan solo le falta un grande para ser el más joven en conseguir los cuatro, el de Melbourne, y está es su última oportunidad de escribir su nombre en los libros de la precocidad de la historia del tenis. Sin embargo, pese a un camino impoluto hasta ahora, eso sería el domingo y para llegar allí le queda un paso previo, las semifinales, en las que se enfrenta esta noche a Alexander Zverev.

Alcaraz tiene malos recuerdos de Zverev en el Open de Australia, ya que él fue su verdugo en 2024 en los cuartos de final, cuando le batió en cuatro sets. Sin embargo, en una visión más amplia de la rivalidad, el murciano ya se ha visto las caras con 'Sasha' en doce ocasiones, con un cara a cara que queda en tablas con un 6-6. Eso sí, en los últimos cuatro partidos fue Carlitos el que se llevó la victoria, por lo que la curva está a su favor y ahora tratará de mantenerla para colarse la final. Por lo pronto solo queda esperar a ver como se desarrolla uno de los partidos más esperados del torneo, mientras que en el otro lado del cuadro, en la noche australiana, se disputará el partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, otro de esos duelos de altura que se esperaban.