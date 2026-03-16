Alcaraz enfila Miami con menos colchón ante Sinner

La derrota de Carlos Alcaraz en las semifinales de Indian Wells, sumada a la victoria final de Jannik Sinner, han disminuido drásticamente la ventaja del murciano en el ranking ATP

El ranking ATP está en uno de los momentos más estables de los últimos años debido al gran dominio del mismo que tiene Carlos Alcaraz. Los Grand Slam que ha levantado el murciano le han permitido ser aún más líder de la tabla con mucho margen. Solo que la sanción que impidió a Jannik Sinner jugar durante tres meses por estas fechas en 2025 hace que ahora tenga una buena oportunidad para recuperar puntos, y en Indian Wells lo ha hecho. Carlitos perdió en semifinales ante Daniil Medvedev, igualando lo que hizo 12 meses atrás, mientras que la victoria final de Jannik Sinner la ha permitido sumar 1000 puntos, que son los que recorta, aunque la ventaja del español sigue siendo muy grande. Esto le va a permitir afrontar los siguientes torneos con más tranquilidad, aunque cada uno es una oportunidad para el de San Cándido de apretar la disputa.

Ahora Alcaraz encabeza la lista con 13.550 puntos, mientras que Sinner acumula 11.400. Mientras Novak Djokovic se mantiene tercero con 5.370 por delante de Alexander Zverev, con 4.905 y de Lorenzo Musetti con 4.365. Felix Auger-Aliassime arrebata la octava posición a Ben Shelton, ahora noveno, y Medvedev, tras su final, se sitúa décimo y saca del top diez a Alexander Bublik, en tanto que Alejandro Davidovich y Francisco Cerúndolo suben a los puestos 17 y 19, respectivamente.

Miami, una oportunidad para recuperar ventaja

Ahora el calendario sigue avanzando y es el momento del Masters 1000 de Miami, que pese a no ser la pista que mejor le viene a Carlitos, si que es una oportunidad para recuperar el hueco antes del inicio de la temporada de tierra batida. En la ciudad de Florida Alcaraz vivió uno de sus peores momentos de 2025, cuando David Goffin le superó drásticamente en la primera ronda, algo que visto con perspectiva fue un catalizador, pues se tomó unas vacaciones que le dieron la fuerza para una segunda mitad de año casi perfecta.

No obstante, la realidad es que no defiende puntos, por lo que todo lo que sea avanzar y ganar partidos va a significar un crecimiento, así que aunque Sinner tampoco tenga nada que defender, si en algún momento se cruzaran, podría asestar otro golpe, además de que cualquier derrota antes de tiempo del italiano también sería beneficiosa a nivel ranking. Todo ello antes de la tierra batida cuando, ahí sí, el margen de error será mínimo.