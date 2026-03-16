Jannik Sinner es el nuevo rey de Indian Wells

Jannik Sinner es el nuevo campeón del Masters 1000 de Indian Wells, estrenando así su palmarés este curso después de superar en un partido durísimo a Daniil Medvedev, verdugo de Carlos Alcaraz en las semifinales

La derrota de Carlos Alcaraz en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells ante Daniil Medvedev nos dejó, por tercer torneo consecutivo este 2026, sin la primera edición del duelo entre el murciano y Jannik Sinner. Los dos mejores del mundo, que tantas finales han protagonizado hasta ahora pero que esta campaña no terminan de rematar un duelo así. Las derrotas del italiano en Melbourne y Doha, sumada a la de Carlitos en el desierto de Coachella lo han hecho posible, abriendo el camino al otro. En California, Sinner lo ha aprovechado a lo grande para superar en una dura final a Medvedev y estrenar su casillero de títulos.

El italiano doblegó al ruso en un partido muy duro, decidido en dos desempates por 7-6 y 7-6, para terminar el torneo californiano sin ceder set alguno e incrementar a 11 su racha de victorias consecutivas en los Masters 1.000, después de cerrar 2025 con un triunfo en París. Ahora, a sus 24 años, luce ahora en su palmarés los seis Masters 1.000 en pista rápida tras cortar el gran momento de forma de Medvedev tras una hora y 55 minutos de guerra. Sinner consigue así su novena victoria en 17 precedentes contra Medvedev, quien le había doblegado en las primeras seis ocasiones.

Igualdad de principio a fin

Tuvo que sufrir hasta el final Sinner para llevarse la primera manga ante un Medvedev que siguió luciendo el nivel visto 24 horas en la semifinal ganada a Alcaraz. El de San Cándido tuvo un problema en un pie al comienzo del encuentro, sin mayores consecuencias, pues consiguió dos bolas de rotura en el séptimo juego, pero el moscovita logró salvar ambas y llevó el partido al desempate. En él ambos jugadores mantuvieron sus turnos al saque hasta el 6-6, cuando Medvedev anuló la primera bola de set del italiano con el saque, pero en el punto siguiente entregó el servicio y Sinner hizo valer esa mini rotura para cerrar el parcial.

El guión no cambió en la segunda. Los dos tenistas se encomendaron a sus saques y no hubo bola de rotura alguna. Fue necesario un nuevo desempate para dirimir la manga. Y esta vez Medvedev lo tuvo todo a favor. Se puso arriba 3-0 y 4-1, con dos turnos al saque por aprovechar. Pero Sinner tuvo una reacción contundente. Encadenó seis puntos consecutivos y selló la victoria con un definitivo 7-4 para levantar al cielo su primer título en Indian Wells.