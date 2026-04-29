Otro pequeño favor del Atlético de Madrid al Betis en la pelea por la Champions

El empate del conjunto colchonero ante el Arsenal permite seguir sumando a España y aumentar levemente la diferencia con respecto a Alemania en la pelea por la segunda plaza extra que la UEFA concederá para jugar en la máxima competición continental en la 26/27

El Real Betis sigue muy pendiente de todo lo que sucede en las eliminatorias de los distintos torneos continentales. Tras la enorme decepción que supuso su derrota ante el Sporting de Braga en los cuartos de final de la Europa League, ahora su gran objetivo es obtener un billete para la Champions, pero es algo que no está en sus manos. Por ello, los verdiblancos animan desde la distancia a todos aquellos equipos que pueden echarle una mano para alcanzar esa gran meta.

El equipo de Manuel Pellegrini está cumpliendo con su parte. Después de siete jornadas consecutivas sin vencer en LaLiga, el cuadro helipolitano se levantó del mazazo europeo con una victoria de peso ante el Girona en Montilivi (2-3) y cerró la semana de su particular resurrección con un empate en La Cartuja frente al Real Madrid. Cuatro puntos de seis posibles que le han consolidado en una quinta plaza que puede tener como premio el ansiado pasaporte de Champions, siempre que España aguante como el segundo país con mayor puntuación global en las competiciones europeas para ganarse así una de las dos plazas extra que la UEFA concede mediante esta vía.

La batalla entre España y Alemania

La primera ya está adjudicada a Inglaterra, habiendo sido España la gran favorita para acabar segunda durante casi toda la campaña. Sin embargo, las eliminaciones de Real Madrid y FC Barcelona del máximo torneo continental, unidas al adiós del propio Real Betis y el Celta de Vigo en la anterior ronda de la Europa League, redujeron drásticamente las diferencias con respecto a Alemania. En concreto, 21.405 puntos contra 21.214.

Así queda el ranking tras la derrota del Bayern Múnich y el empate del Atlético de Madrid

Pero, de momento, la jornada marcha casi a pedir de boca para los intereses béticos. Este pasado martes, en la ida de las semifinales de la Champions, el PSG de Fabián Ruiz evitó que el Bayern Múnich lograse nuevos puntos para la Bundesliga tras caer en París por 5-4, lo que además le deja contra las cuerdas de cara a estar presente en una hipotética final que les permitiría seguir sumando. Y este miércoles, ha sido el Atlético de Madrid el que ha hecho un pequeño favor a los verdiblancos.

Los de Diego Simeone han firmado un esperanzador empate a uno en el Metropolitano frente al Arsenal, igualando Julián Álvarez de penalti el tanto inicial de Gyökeres, también desde los once metros, al filo del descanso. Un resultado que permite sumar a España 0.125 puntos para alcanzar un total de 21.530, con lo que su pequeña ventaja con respecto a Alemania se amplía un poco más. Pese a ello, no obstante, @OptaAnalys solo le da un 8% de posibilidades de salir campeón, lo que casi garantizaría la presencia del Real Betis entre los mejores del Viejo Continente en la 26/27.

Este jueves, pendientes de Rayo Vallecano y Sporting de Braga

Habrá que seguir peleando por ello. O más bien animando. Porque hoy jueves hay otros dos encuentros de los que estarán atentos desde la entidad helipolitana. Por un lado, interesa que el Rayo Vallecano gane ante el Estrasburgo en la ida de su histórica semifinal de la Conference League. Pero también tocará animar a al Sporting de Braga, un verdugo con el que hay cuentas pendientes.

No gustaron nada sus burlas en redes sociales tras vencer 2-4 en La Cartuja, a lo que se ha sumando un nuevo dardo de su capitán, Ricardo Horta. Pese a ello, el conjunto portugués recibirá en la Europa League al Friburgo y conviene que no sea el conjunto alemán el que venza, lo que reduciría de nuevo la diferencia.

Las posibilidades del Real Betis de acabar quinto en LaLiga

Mientras tanto, en el Real Betis afrontan las cinco últimas jornadas de LaLiga con sus deberes prácticamente hechos. Con seis puntos de ventaja sobre Getafe y Celta de Vigo, sus más inmediatos perseguidores, tiene un 90,03% de posibilidades de acabar quinto. Ahora solo falta que el resto sigo echando una mano para volver a la Champions.