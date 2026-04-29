Atlético de Madrid 1-1 Arsenal: Julián Álvarez deja viva las semifinales de Champions League

Gyokeres adelantó al Arsenal en el primer tiempo desde los once metros en el 44. Julián Ávarez igualó en el 56 nuevamente desde el punto de penalti. El VAR anuló la tercera pena máxima (a favor de los de Arteta) y la 'Araña' terminó lesionado

Atlético de Madrid y Arsenal se veían las caras este miércoles en la ida de semifinales de la Champions League. El Atlético de Madrid llegaba a esta semifinal con el todo o nada por delante ya que los de Simeone hace ya varios días que perdieron la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. El Arsenal por su parte llegaba con la Premier League aun en juego ante el City y con ansias de demostrar los de Arteta que pueden ser campeones de la Champions League tras una perfecta fase de liga.

Julián Álvarez asusta pero el gol lo marca Gyokeres

El Atlético de Madrid salió al encuentro ante el Arsenal con la idea de dominar la posesión y encontrar los espacios en una ordenada defensa londinense. El Arsenal, uno de los equipos más poderosos a nivel defensivo, hizo honor a dicha característica y solo permitió un disparo a puerta del Atlético de Madrid antes del primer cuarto de hora. Fue Julián Álvarez que buscándose el espacio por sus propio medios, puso a prueba a David Raya.

Pero el Arsenal fue poco a poco haciéndose con la pelota ante la desesperación de un Atlético de Madrid que también probó fortuna con balones en largo que Julián Álvarez no pudo convertir en nada en la mayoría de los casos. El Arsenal se encontró con un penalti en el minuto 43 y fue Gyokeres el que en el 44 marcó el único tanto del primer tiempo. El Arsenal se adelantó en el marcador sin haber hecho un lanzamiento a puerta y dándole un importante golpe moral por el momento en el que se produjo el gol.

El Atlético de Madrid cree con Julián Álvarez

Salió el Atlético de Madrid con una marcha más en la segunda mitad porque sabía que no había otra forma para llevarse un resultado positivo ante el Arsenal. No tardó demasiado en llegar la recompensa para el Atlético de Madrid con unas manos dentro del área tras un disparo de Marcos Llorente que terminó transformando Julián Álvarez desde los 11 metros en el 56. El Atlético de Madrid creyó y tanto Griezmann como Lookman tuvieron ocasiones muy claras.

Pero el Atlético de Madrid sostuvo la respiración en el minuto 80 cuando el colegiado, que no tuvo su mejor noche, señaló un nuevo penalti. Después de una larga revisión con el VAR, finalmente su decisión quedó en nada y los colchoneros pudieron mantener el empate a uno. En el tramo final del encuentro el Arsenal creció y el Atlético de Madrid se tuvo que fajar en defensa. Con esta larga revisión de VAR en el tramo final hubo siete de añadidos que se le hicieron muy largos al Atlético de Madrid pero que finalmente cosechó un empate que se antojaba justo.

Ficha técnica:1 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Le Normand, m. 46), Cardoso (Molina, m. 88), Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez (Baena, m. 77).1 – Arsenal: Raya; White (Mosquera, m. 86), Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard (Eberechi Eze, m. 58), Zubimendi, Rice; Madueke (Saka, m. 68), Gyokeres (Gabriel Jesús, m. 68) y Martinelli (Trossard, m. 68).Goles: 0-1, m. 44: Gyokeres, de penalti. 1-1, m. 56: Julián Alvarez, de penalti.Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó con tarjeta amarilla al local Hancko (m. 77).Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 68.421 espectadores.