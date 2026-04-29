Atlético de Madrid - Arsenal, en directo el partido de ida de semifinales de la Champions League en vivo online

Sigue en directo y online el encuentro entre Atlético de Madrid y Arsenal correspondiente a la ida de semifinales de la Champions League y que dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el Metropolitano

El duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal se disputará a partir de las 21:00 horas en el Metropolitano. Colchoneros y gunners quieren dar el primer golpe, a ser posible casi definitivo, para estar en la final del próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Atlético de Madrid y Arsenal se medirán este miércoles a partir de las 21:00 horas en la segunda de las semifinales de la Champions League. El encuentro, que se disputará en el Metropolitano, podrá seguirlo desde dos horas antes de su comienzo con la previa más completa del mismo, posteriormente podrá disfrutar el minuto a minuto del mismo, la crónica una vez que finalice el partido y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

El Atlético de Madrid tendrá el todo o nada en esta semifinal de Champions League tras perder días atrás la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, muy a diferencia de un Arsenal de Mikel Arteta que está peleando por la Premier League con el Manchester City. Los de Arteta son líderes con un partido más que los de Guardiola.

Atlético de Madrid - Arsenal hoy en directo en la Champions League

El Atlético de Madrid vuelve a una semifinal de Champions League después de las seis disputadas anteriormente. La última semifinal de Champions League que disputó el Atlético de Madrid fue en la 2016/17 ante el Real Madrid y en esa ocasión los colchoneros se quedaron a las puertas de la final tras un 3-0 en el Bernabéu y un 2-1 en el desaparecido Vicente Calderón. De las seis semifinales de Champions League que ha disputado el Atlético de Madrid, dos de ellas, tres si contamos esta, han sido bajo la batuta de Simeone. A pesar de ello el argentino no ha conseguido aún llevar la primera Champions League a las vitrinas rojiblancas.

El Atlético de Madrid no lo ha tenido sencillo en esta Champions League ya que tras no quedar entre los ocho primeros en la fase liga, tuvo que disputar la ronda previa a octavos de final ante un Brujas que no lo puso fácil, luego en octavos se midió al Tottenham pasándole por encima y en cuartos a un Barcelona con el que hizo bueno el partido de ida en el que venció por 0-2.

Atlético de Madrid - Arsenal en directo y online hoy en la Champions League

El Arsenal de Mikel Arteta llega a estas semifinales de la Champions League tras superar en una ajustada eliminatoria de cuartos de final al Sporting Club de Portugal gracias al solitario tanto en la ida en la que venció por 0-1. En octavos de final superó al Bayer Leverkusen con cierta comodidad y en la fase liga fue el mejor equipo de los 32 haciendo un pleno de ocho victorias. Solo con ese registro es motivo más que suficiente para que el Atlético de Madrid tenga que mentalizarse para salir con todo para meterse en una nueva final de Champions League.