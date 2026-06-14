El papel de Abde en el Mundial y los plazos de su regreso al Betis

El extremo verdiblanco estuvo apoyando a Marruecos en su estreno ante Brasil y la idea es que siga concentrado con el combinado norteafricano. Cumplida la primera semana desde su lesión ante Noruega, aún podría estar entre tres y cinco más de baja

La nómina de representantes del Real Betis en el Mundial se ha quedado en seis, aunque solo tres de ellos regresarán seguro (Cucho Hernández, Álvaro Fidalgo y Lo Celso), pues el futuro de Amrabat está en el aire y sí es un hecho ya el adiós de Bakambu y Ricardo Rodríguez. Pero, junto a ellos, aunque no pueda jugar en el campeonato que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, tampoco se mueve el lesionado Ez Abde, que estaba llamado a ser una de las grandes estrellas de su selección.

Hace justo una semana, las alarmas saltaron cuando en el amistoso ante Noruega, cuando al filo del descanso, en una acción fortuita a la salida de un córner, el ex central bético Chadi Riad forcejeó con Alexander Sorloth y acabó cayendo y golpeando la rodilla derecha del jugador verdiblanco, la cual estaba apoyada. Enseguida, el extremo se tiró al césped con evidentes gestos de dolor, abandonando el terreno de juego con una visible cojera que hacía temer lo peor.

Abde, con una aparatosa rodillera

El combinado norteafricano hizo todo lo posible para seguir contando con el extremo de Beni Melal. Pero finalmente no le quedó más remedio que desconvocarlo debido al esguince de grado medio del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le mantendrá entre cuatro y seis semanas de baja. Su único consuelo ahora es poder animar 'in situ' a sus compañeros, como hizo esta pasada madrugada en el estreno ante Brasil, saldado con empate a uno.

Abde fue uno más a la llegada de la expedición marroquí al MetLife Stadium de Nueva Jersey y también se le pudo ver caminando por la banda instantes antes de que arranque el choque, con su camiseta con el dorsal 17, como uno más del equipo. Todo ello, con una aparatosa rodillera que le protege los ligamentos y limita sus movimientos, lo que le permite andar no sin cierta dificultad.

Seguirá animando a Marruecos

Los próximos compromisos de Marruecos tendrán lugar los días 20 y 25 de junio, ante Escocía y Haití respectivamente, estando previsto que el ex del Barça sigua concentrado con su selección. Permanecerá, por tanto, bajo la supervisión de los doctores de los 'Leones del Atlas', a la espera de que le sea retirada la inmovilización de su rodilla para comenzar con la recuperación.

El Real Betis regresa el 7 de julio, pero Abde gozará de más vacaciones

Cabe recordar que los profesionales verdiblancos deben estar de vuelta en la capital hispalense el 6 de julio, para al día siguiente comenzar con las habituales pruebas médicas y físicas antes de comenzar el trabajo a las órdenes de Manuel Pellegrini. Pero Abde no deberá estar en esa fecha de vuelta, pues en cualquier caso gozará de más vacaciones al haberse marchado con Marruecos nada más acabar la temporada y disputar dos amistosos antes del Mundial, con asistencia incluida en el referido duelo ante Noruega antes de caer lesionado.

La buena noticia es que no se trata de una lesión grave y el extremo podrá estar a disposición del técnico chileno en buena parte de la pretemporada, que tiene confirmada ya dos amistosos: el 22 de julio ante el Recreativo de Huelva, en el Trofeo Colombino, y el 5 de agosto frente al Bayer Leverkusen en Dublín. Además, su ausencia en el Mundial lo ha retirado de un escaparate que podría haber elevado el número de pretendientes, aunque en el Real Betis tienen claro que remitirá a su cláusula de 60 millones de euros a los posibles interesados, como el Newcastle inglés.