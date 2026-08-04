La "ilusión" de Cucho Hernández por la Champions y un objetivo personal: "Tengo en mente una cifra de goles"

El delantero colombiano, ya a las órdenes de Manuel Pellegrini, confía en que el Real Betis firme un gran papel en las tres competiciones y espera contribuir a ello con más tantos que la pasada campaña

Tras gozar de unas merecidas vacaciones por su participación en el Mundial con la selección de Colombia, Cucho Hernández ya es uno más a las órdenes de Manuel Pellegrini. El delantero forma parte de la a expedición del Real Betis que se encuentra en Dublín, donde mañana afrontará un amistoso de nivel frente al Arsenal, y no esconde su deseo por disputar cuanto antes sus primeros minutos de la pretemporada.

"Tenía muchas ganas ya de venir. La verdad que necesitaba las vacaciones, necesitaba estar con mi familia, pero a la vez ver al equipo viajando en pretemporada y entrenando, hace que quieras estar antes. Así que ya estamos a punto, con ganas de empezar de la mejor manera y con un año muy ilusionante de frente", aseguró en una entrevista concedida a los medios oficiales del club.

Paternidad, Mundial... y Champions

El internacional cafetero, además, llega tras haber sido padre recientemente, insistiendo en las elevadas expectativas que tiene puestas en la 26/27. "Ha sido un año lleno de emociones. Darle las gracias a Dios por la nueva bendición que es mi hijo, nos ha traído mucha luz, mucha felicidad. Y, por otra parte, jugar un Mundial es el sueño más grande que pueda tener un futbolista. Así que muy contento por haber tachado esto en la lista de mis objetivos de mi carrera, pero lo que queda por delante es mucho más grande. Y estoy muy ilusionado este año con el Betis, con ganas de hacerlo muy bien en LaLiga, en la Copa y en la Champions, por supuesto", destacó.

A nivel colectivo, además, está convencido de que el equipo estará a la altura. "Lo afronto con la misma tranquilidad desde que llegué. Es cierto que tenemos mucha responsabilidad detrás de nosotros, con una afición que siempre nos va a exigir de buena manera, pero que corresponde al tipo de equipo y de plantilla que tenemos. Así que estamos muy ilusionados, queremos hacer muy buen papel en la Champions; queremos en la Liga siempre estar ahí arriba, como lo hemos hecho estos últimos años. Un poquito más siempre, por supuesto, nunca conformarnos. Creo que tenemos un equipazo para poder hacerlo", explicó.

No da una cifra, pero sí quiere mejorar los 15 goles de la 25/26

Y en el apartado personal, el atacante nacido en Pereira, que este verano ha estado en la órbita del Newcastle, también espera de un paso al frente. No quiere dar una cifra de goles, pero sí adelanta que confía en superar los 15 tantos firmados la pasada campaña. "Ya lo tengo en mente desde el último día de la temporada pasada, así que me trabajaré para eso. El año pasado lo conseguimos, ese era el mínimo. Este año quiero hacerlo mucho mejor. Sí tengo un número en cabeza, pero esta vez no voy a dar pistas. Al final el equipo construye con la intención de que se pueda finalizar y nosotros tenemos la responsabilidad de intentarlo. Obviamente que no todas irán adentro, eso es el fútbol, pero nos entrenamos para que el porcentaje sea alto. Yo tengo muchas ganas de marcar muchos goles, de ayudar al equipo y que sea un año muy bonito para todos", comentó.

Espera estar listo para el debut ante la Real Sociedad

Además, aunque se ha incorporado más tarde que el resto, Cucho Hernández confía en llegar a tope al debut en LaLiga, que tendrá lugar el viernes 21 de agosto ante la Real Sociedad en La Cartuja (21:00 horas). "Yo soy un jugador que siempre me entreno antes de venir a la pretemporada. Esta vez es un poco diferente porque sabía que iba a llegar tarde, así que me exigí un poco más en ese sentido físico para no sentir mucho la diferencia al llegar con el equipo. Me siento muy bien, con muchas ganas, me siento fuerte, obviamente con cosas por mejorar un poco en cuestión física, pero hay tres semanas todavía que me van a dar esa gasolina para poder llegar muy bien al primer partido", explicó.

Por delante, además del choque de mañana ante el Arsenal, quedan otros dos amistosos de nivel frente al Bournemouth (el sábado 8 en La Cartuja, a las 20:30 horas) y contra el Inter de Milán (el sábado a las 19:30 en Bari). "Tengo la oportunidad de llegar con mucho ritmo. Tenemos tres partidos de alto nivel, en los que debemos demostrar que estamos preparados. Van a ser tres muestras muy importantes de cara al año, a la gente, y queremos dejar las mejores sensaciones para empezar LaLiga", señaló el colombiano sobre dichas citas.

Elogia a Fran García y Facundo Bernal: "Nos vana dar muchísimo"

Unos amistosos que servirán también para que Fran García y Facundo Bernal sigan adaptándose al grupo (Diego Conde está lesionado y se perderá el inicio de la LaLiga), siendo ambos fichajes elogiados por Cucho Hernández, "Llevo un día y medio con ellos, pero se ven chicos fenomenales. Como persona, se ven que son muy tranquilos, muy humildes, muy trabajadores, con ganas de aportar. Obviamente a los dos ya los he visto un poco jugar también, ya los conozco de antes, así que sabemos todo lo que nos puedan aportar. Lo importante es que nosotros, los que venimos de antes, les demos ese apoyo y esa confianza, que nos van a dar muchísimo esta temporada", sentenció.