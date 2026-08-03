El Avellino ultima el fichaje de Rodrigo Marina: otra plusvalía camino de La Cartuja

Los hirpinianos van a ceder a su canterano Spadoni al Crotone para hacer sitio al delantero cacereño, que, a sus 20 años recién cumplidos, afrontará su primera aventura fuera de España reforzando a los también verdiblancos, que jugaron el 'play off' a la Serie A pese a ser recién ascendidos a la Serie B

Rodrigo Marina, que acaba contrato el 30 de junio de 2028 con el Real Betis, está a punto de ser traspasado al Avellino 1912 de la Serie B, uno de los tres conjuntos extranjeros que ha pujado con más fuerza por sus servicios, junto al Pafos FC chipriota y el FC Alverca portugués. Con propuestas también en España para irse cedido, casos de AD Ceuta FC, Granada CF y CD Extremadura 1924, el cacereño se habría decidido por la aventura italiana, que está a expensas, según avanzan desde Italia, de que los hirpinianos le hagan sitio dando salida a su canterano Arthur Spadoni, de ascendencia congoleña.

Con la limitación actual de la Fifa en materia de cesiones, casi todas las salidas este verano están siendo en forma de traspaso, muchos de ellos al Getafe B, lo que también ocurrirá con el '9', que dejará una interesante plusvalía para aumentar el goteo reciente hacia las arcas heliopolitanas, donde se frotan las manos con la venta al Hull City de Nobel Mendy, que podría añadir 3,8 millones de euros a los 2,8 ya embolsados, mientras que se han pospuesto ingresos con Mateo Flores, vendido al Arouca luso, o Guilherme Fernandes, ya en el Córdoba CF. Igualmente, dejaron pluses Assane Diao y Jesús Rodríguez por la clasificación del Como 1907 para la Champions League.

Las cifras de la operación de venta de Rodrigo Marina al Avellino

Dejará Rodrigo Marina en las arcas del Real Betis, con el que ha ido tres veces citado (ante el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca, en LaLiga; y el PAOK de Salónica, en la Europa League) sin llegar a debutar a las órdenes de Manuel Pellegrini (que se lo llevó al 'stage' en Alemania pero tampoco lo alineó ante el Sportfreunde Lotte), unos 800.000 euros fijos, precisa 'Mundo Betis', más una cantidad sensiblemente inferior en variables, mientras que las negociaciones que ahora se ultiman permitirían la retención del 30% de sus derechos para incrementar los réditos con una futura venta y la opción de recomprarlo por poco más de lo ingresado.

Ser 'pichichi' de la última Youth League, su gran carta de presentación

Terminar siendo el máximo goleador de la última edición de la UEFA Youth League, con diez tantos, y eso a pesar de que el Real Betis volvió a quedarse en octavos de final, es la gran carta de presentación en Europa de Rodrigo Marina, que completó una notable temporada alternando el juvenil A (solamente en ese torneo, ya que la RFEF no le permitía con 19 años jugar en el Grupo IV de División de Honor, la Copa del Rey ni la Copa de Campeones) con el Betis Deportivo. A la decena de tantos con sus coetáneos, el cacereño sumó otros siete goles en el Grupo 2 de Primera RFEF para terminar con unos interesantes 17 en 38 partidos.