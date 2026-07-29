Getafe, colonia verdiblanca: anuncia su tercer fichaje del Betis en lo que va de verano

El central marroquí Moha Hamdoune tendrá muy sencilla la adaptación en el conjunto azulón, ya que compartirá vestuario con otros dos futbolistas con los que ya coincidió en el club verdiblanco la pasada campaña

El Real Betis y el Getafe CF siguen consolidando una buena relación en este mercado estival de fichajes y en la tarde de este miércoles han anunciado su segunda operación en sólo cinco días, que se suma a una tercera de manera indirecta. Después de que el pasado viernes hiciesen oficial la cesión del prometedor centrocampista Adrián Martín al filial azulón, ahora han dado continuidad a sus conversaciones formalizando también el traspaso del central Moha Hamdoune. Ambos se reencuentran con el mediocentro Ginés Sorroche, quien firmó por los madrileños como agente libre tras terminar su contrato el pasado 30 de junio.

Getafe, colonia verdiblanca

"El Real Betis Balompié y el Getafe CF han llegado a un acuerdo para el traspaso del central marroquí Moha Hamdoune al club madrileño. El club agradece a Moha su compromiso y le desea la mejor de las suertes en su futuro", ha anunciado la entidad verdiblanca en un escueto comunicado de despedida de este joven defensor que la pasada temporada disputó 14 partidos con el Betis Deportivo en Primera RFEF y que había llegado hace un año después de militar un curso en la Real Balompédica Linense y dos en el Antequera CF.

Estas dos salidas rumbo a tierras madrileñas se suman a los traspasos de Guilherme Fernandes al Córdoba CF, de Aitor Gismera al Hércules CF, de Darling Bladi al SC Heerenven o de Mateo Flores al FC Arouca. Además, se marcharon como agentes libres Dani Pérez (Real Valladolid), el mencionado Ginés Sorroche, Carlos Reina (SC Uniao Torreense), Elyaz Zidane (Red Star FC), Germán García (CP Cacereño) o Vlad Rafaila (FCV Farul Constanta), entre otros como Álex Pérez (Kamalata FC) o Rubén Richarte (Cartagena FC). Además, el Betis ha recibido numerosas propuestas por numerosos jugadores de su prolífica cantera.

El poderoso condicionante de la nueva norma de cedidos

Era evidente que el descenso del filial verdiblanco a Segunda RFEF iba a deparar numerosas salidas de futbolistas a los que se les quedaba pequeña la cuarta categoría del fútbol español y no estaban preparados aún para optar a reforzar al primer equipo en un año de máximo nivel, con la vuelta a la UEFA Champions League. Además, a eso se suma el poderoso condicionante que sufren los clubes con la entrada en vigor de la nueva normativa de la RFEF para los jugadores cedidos.

Desde el pasado 1 de julio, los clubes tienen una limitación que fija en un máximo de seis las cesiones que puede realizar a otros clubes y en otras seis los movimientos de préstamo para recibir futbolistas de otras entidades. Esto aplica a primer equipo, filial y Juvenil. Es decir, la única vía es realizar traspasos casi a coste cero incluyendo asequibles opciones de recompra o jugosos porcentajes de futuras ventas. Sólo se libran de esta normativa los futbolistas menores de 21 años formados en ese mismo club que le quiere enviar temporalmente a otro conjunto.

Por ejemplo, está exento el mencionado Adrián Martín (20 años), pero no se podía aplicar lo mismo a Moha Hamdoune (22 años). Ambos no dejan el Betis por buscar seguir creciendo, ya que empezarán militando en el Getafe B, que igualmente competirá en Segunda RFEF en esta temporada 2026/2027; en concreto, en el Grupo 5 y con José Bordalás como puerta a la esperanza. En la pasada 24/25, el técnico del primer equipo azulón alineó alguna vez en partido oficial a un total de 12 futbolistas con dorsal del filial.