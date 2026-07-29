Florentino se 'planta' con Rodri en los 50 millones y el City señala a su sustituto

Las negociaciones entre ambos clubes han comenzado y el presidente blanco ha puesto su techo económico a la operación; el internacional español tiene decidido que, si abandona el Etihad, únicamente será para jugar en el Santiago Bernabéu; Maresca ha comenzado a valorar alternativas en previsión de su marcha

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid ha entrado en su fase decisiva. Después de semanas de contactos discretos, conversaciones de lo más privadas, conocimientos mutuos de intencionalidades e incluso un 'sí quiero' a la candidatura de Enrique Riquelme, el Real Madrid ha dado el paso que se estaba esperando.

Las posturas de ambos clubes están próximas, pero el club blanco ha iniciado el acercamiento definitivo para tratar el traspaso del vigente Balón de Oro del Mundial con una propuesta que tiene una línea roja muy definida.

El presidente madridista está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante, pero no romperá la rueda por el futbolista. De esta forma, puede decirse que el Real Madrid se ha plantado en 50 millones de euros, una cantidad inferior a los 60 que se filtró al principio, tras alcanzar un pacto verbal con el jugador, y aún más alejada de los 80 'kilos' que exigió el Manchester City en un primer sondeo. Aun así, en el Santiago Bernabéu reina el optimismo. Hay un factor que juega completamente a favor del conjunto blanco: Rodri ya ha tomado una decisión.

Rodri solo contempla un destino

La postura del futbolista simplifica enormemente la negociación. El centrocampista no tiene intención de renovar el contrato que le une al Manchester City hasta junio de 2027 y ha trasladado a todas las partes implicadas que, si este verano abandona Inglaterra, únicamente lo hará para fichar por el Real Madrid.

No existen más alternativas sobre la mesa. Ni Arabia Saudí ni otros gigantes europeos como el PSG han logrado alterar sus planes. El internacional español lleva tiempo dibujando su futuro y únicamente pasa por la capital de España. Su prioridad pasa por regresar a LaLiga y hacerlo vistiendo la camiseta blanca.

Ese deseo reduce considerablemente el margen de maniobra del Manchester City, consciente de que el tiempo juega en su contra. Mantener a un futbolista que no desea ampliar su contrato supondría asumir el riesgo de que su valor de mercado continúe descendiendo conforme se acerque el final de su vinculación. Por ello, aunque las diferencias económicas siguen siendo importantes, el clima entre ambas entidades invita al optimismo.

Un golpe deportivo y estratégico al City

En el Real Madrid no solo valoran el extraordinario nivel futbolístico de Rodri. Su incorporación tendría también una enorme carga estratégica. El club blanco reforzaría una posición que considera prioritaria tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric y, al mismo tiempo, debilitaría a uno de sus grandes rivales en Europa.

El Manchester City afronta un verano completamente distinto a todos los anteriores. Después de una década irrepetible bajo la dirección de Pep Guardiola, el conjunto inglés inicia una nueva etapa con Enzo Maresca al frente del banquillo. Perder al futbolista que durante años ha sido el auténtico eje del equipo supondría un golpe de enorme magnitud para un proyecto que ya debe afrontar de por sí la difícil transición tras la marcha del técnico catalán.

Rodri ha representado el equilibrio del City, el organizador del juego y el futbolista que ha permitido sostener el modelo que convirtió al club inglés en una potencia continental. Que esa pieza termine vistiendo de blanco sería una doble victoria para el Real Madrid.

Maresca ya estudia al posible sustituto

Mientras continúan las negociaciones, el Manchester City tampoco permanece inmóvil. Consciente de que la salida de Rodri es una posibilidad real e incluso probable, Enzo Maresca ya trabaja junto a la dirección deportiva en posibles alternativas para reconstruir el centro del campo.

Entre los nombres que más fuerza han cobrado en las últimas horas aparece el del internacional marroquí Ayyoub Bouaddi, una de las grandes sensaciones del Lille y uno de los centrocampistas con mayor proyección del fútbol europeo.

El joven mediocentro reúne muchas de las condiciones que busca el técnico italiano por su capacidad de jugar como pivote posicional y su personalidad para iniciar el juego. Su incorporación, eso sí, tampoco sería sencilla ya que distintas informaciones sitúan su precio en torno a los 90 millones de euros.

Además de Bouaddi, el City dispone de alternativas de la casa como Nico González, Reijnders, Kovacic o incluso el prometedor Nico O'Reilly, aunque dentro del club existe la sensación de que ninguno puede reemplazar por sí solo el peso específico que ha tenido Rodri durante los últimos años.