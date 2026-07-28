Mourinho acerca un paso más la ganancia del Sevilla con Alexis Ciria

El ex canterano sevillista ha debutado con el primer equipo del Real Madrid en esta pretemporada. Si logra hacerlo de forma oficial dejará un importante pellizco económico en Nervión, donde no sentó nada bien su salida el pasado mes de enero

El Sevilla FC ha blindado en los últimos meses a varias perlas de su cantera, como Miguel Sierra, Manuel Ángel, Edu Altozano, Ibra Sow o Nico Guillén, que sigue llamando con fuerza a la puerta del primer equipo. Todos ellos trabajan a las órdenes de Luis García Plaza en esta pretemporada. Y más abajo, también se ha logrado blindar a otros como Bruno Luque, internacional sub 16 que ha debutado este verano con el Sevilla Atlético. Pero no siempre se cumple el objetivo de retener a los grandes valores forjados en la Carretera de Utrera, siendo el caso de Alexis Ciria uno de los que más ha dolido sin duda en los últimos meses.

Derribando puertas en el Real Madrid: titular ante el Leganés

Tras meses de negociaciones infructuosas para su renovación, el extremo pacense se marchó el pasado en enero al Real Madrid, donde firmó hasta 2030 y está protagonizando una irrupción espectacular. De hecho, este martes ha debutado con el primer equipo en el segundo amistoso de pretemporada ante el Leganés, resuelto con un 4-1 favorable a los blancos en su Ciudad Deportiva de Valdebebas.

José Mourinho, que ya hizo debutar a Gabri Valero ante el Alcorcón, con gol incluido del también extremo zurdo, dio en esta ocasión la oportunidad como titular al ex sevillista, que formó tridente en ataque junto a Mastantuono y Gonzalo García, siendo sustituido en el descanso. Sin duda, un importante paso en su progresión, con solo 18 años, después de haber firmado unos primeros seis meses de locura en la 'casa blanca'.

Los números de Alexis Ciria en la 25/26

Alexis Ciria llegó como refuerzo del Juvenil A, pero enseguida fue reclamado tanto por el Real Madrid C como por el Castilla. Al final ha jugado con los tres y con todos ha visto portería. Hizo tres goles con el primer filial en 11 partidos; también celebró una diana en 8 encuentros con el segundo equipo nodriza merengue; y con su equipo inicial fue decisivo nada más llegar, siendo pieza clave para conquistar tanto la Copa de Campeones como la Youth League.

En Nervión se tiran de los pelos al ver la velocísima evolución de un futbolista que fue captado con solo 11 años, procedente del Flecha Negra de Badajoz. Con la camiseta blanquirroja también fue quemando etapas de manera precoz, hasta estrenarse con el Sevilla Atlético en la 23/24, con solo 16 años, y llamar la atención de García Pimienta en el primer equipo. A la campaña siguiente jugó ya 14 encuentros en Primera RFEF y en esta última, antes de hacer las maletas, otros nueve. Pero no celebró ningún gol, cosa que viene haciendo en casi todos los equipos con los que compite, puesta esta misma temporada también ha marcado con las selecciones sub 18, en un amistoso ante Turquía, y sub 19 (dos dianas en dos partidos en la fase de clasificación para el Europeo).

Entre uno y tres millones de euros

Pero como su paso por el Sevilla FC ya es historia, lo que ahora esperan en el Sánchez-Pizjuán es que Alexis Ciria prosiga con su escalada hacia la cima y logre que Mourinho le haga debutar pero de forma oficial. Y es que, de ese modo, podría dejar "un ingreso importante" en las necesitadas arcas nervionenses.

Así lo deslizaron desde Nervión tras sellar un traspaso que apenas dejó una cantidad simbólica, pues podía irse libre a final de curso, si bien en el mismo se recogen una serie de cláusulas no desveladas que podrían provocar una interesante plusvalía. Todo depende de su salto al primer equipo y el número de partidos que pueda llegar a jugar el extremo, apuntándose según la fuente que el pago del Real Madrid en ese caso oscilaría entre uno y tres millones de euros.