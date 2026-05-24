Alexis Ciria justifica con creces el enfado del Sevilla con un rendimiento estelar y otro título

El extremo pacense, cuya marcha causó un profundo malestar en Nervión, confirmó este domingo su condición de estrella emergente con su aportación decisiva en el tercer título conquistado con los madridistas

El Sevilla recibió un duro golpe a principios de año con la marcha de la principal promesa de la cantera nervionense, un Alexis Ciria que se dejó seducir por la oferta del Real Madrid para continuar con su emergente carrera en La Fábrica.

El Sevilla le ofreció la renovación, pero los intentos resultaron estériles ante la mayor cuantía de la propuesta madridista y el deseo del pacense de dar el salto a Valdebebas.

El movimiento capitalino y la decisión del extremo izquierdo causaron contrariedad y un enorme malestar por la fuga de uno de los mayores talentos de los escalafones inferiores. Una estrella en ciernes que está justificando con creces el enfado nervionense por su crecimiento y vital aportación en el club blanco.

Ciria fue decisivo este domingo en el último entorchado madridista

No en vano, una vez más, el de Badajoz fue decisivo este domingo en el club blanco al convertirse en pieza clave en el triunfo blanco en la final Copa de Campeones juvenil contra el Barcelona.

Los blancos se impusieron por 1-4 y el exsevillista resultó determinante para remontar el 1-0 favorable a los azulgranas, que se quedaron con uno menos en una acción muy polémica tras el descanso. Así, tras el empate firmado por Carlos Díez, emergió la figura de Ciria, que le dio la vuelta al marcador con un certero remate de cabeza en un saque de esquina botado por Lezcano.

Acto seguido, el extremeño firmó una jugada sensacional para asistir en el 1-3 Yeremaiah Ramos. Y es que Alexis Ciria se marchó de su marcador en velocidad, ganó la línea de fondo y sirvió el gol en bandeja a su compañero para sentenciar la gran final.

El exsevillista ya había brillado en las semifinales contra el Granada con la asistencia del 1-0 como reflejo de su tamaña importancia desde que aterrizó en la cantera madridista procedente de la Carretera de Utrera.

Tres títulos y números destacados con el Castilla

Es el colofón de un curso de ensueño para Ciria, pues ha conquistado hasta tres títulos en los meses que viste la elástica, tanto en cuanto ganó la Youth League, siendo titular en todos los partidos como extremo izquierdo y se proclamó campeón en su grupo de División de Honor juvenil para después celebrar la Copa de Campeones.

Además, al margen de su aporte decisivo en el torneo juvenil, Alexis Ciria ha tenido presencia en el Real Madrid Castilla, con el que ha disputado nueve encuentros con un saldo de tres goles y una asistenci´, y también ha vestido la camiseta del Real Madrid C.

Su marcha aceleró las renovaciones en el Sevilla de las otras joyas de la cantera

Un rendimiento espectacular que da la razón al Sevilla por el malestar causado por su marcha al confirmar a todas luces lo que se creía en Nervión en sobre su progresión.

Esta pérdida provocó que el Sevilla Fútbol Club acelerara las gestiones para atar a las otras grandes promesas de los escalafones inferiores, casos de Nico Guillén, Miguel o Edu Altozano, que ya han firmado su renovación para continuar con su crecimiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.