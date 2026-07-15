El Sevilla no descarta aún el fichaje de Patrik Mercado: "Se tenían que dar ciertos condicionantes"

José Ignacio Navarro, director deportivo nervionense, dejó en el aire la llegada del centrocampista ecuatoriano, que continúa con la recuperación de su grave lesión, y señaló que está en constante diálogo con Luis García Plaza para trazar el perfil del delantero que debe suplir a Akor Adams

El Sevilla FC se encuentra centrado en la 'operación salida', pues solo de ese modo logrará abrir el necesario espacio salarial para poder inscribir a sus cuatro incorporaciones (Guridi, Juan Iglesias, Sangante y Vlachodimos). Pero como no puede ser de otro modo, José Ignacio Navarro también mira al mercado ante la necesidad de reforzar la plantilla, siendo los extremos y la delantera posiciones prioritarias en esa hoja de ruta, aunque en realidad pueden llegar caras nuevas en todas las líneas.

El relevo de Akor Adams y los ofrecimientos: "La marca Sevilla tiene un peso en el mercado"

En este sentido, el máximo responsable de la planificación nervionense admitió que está en constante diálogo con el entrenador para elegir al sustituto de Akor Adams, cuyo traspaso al Venezia debe formalizarse en las próximas horas tras el acuerdo alcanzado el pasado fin de semana, admitiendo también que a su puerta llaman muchos agentes para propones candidatos. "La comunicación con el entrenador es prácticamente a diario. Acabamos con cuatro delanteros y tras las salidas de Alexis Sánchez y Maupay, a día de hoy tenemos a Akor e Isaac Romero. Hasta el 1 de septiembre se pueden ir o venir jugadores. Lo importante es que tengamos la plantilla más competitiva posible. Es algo habitual que haya ofrecimientos, en todos lados pasa. Obviamente, la marca Sevilla tiene un peso en el mercado", explicó.

La situación de Patrik Mercado

Por otro lado, Navarro también se refirió a la incierta situación de Patrik Mercado, del que se anunció que viajaría a la capital hispalense para someterse a un examen médico que sería clave para acometer su fichaje, algo que no se ha producido, aunque no se descarta que el ecuatoriano pueda ser otro de los refuerzos, pese a que no estaría disponible hasta comienzos de 2027 por lesión.

"Nosotros en su día hicimos un comunicado en el que en ningún momento se habló de plazos, ni fechas. Se llegó a un acuerdo para la posible contratación, se tenían que dar ciertos condicionantes y hasta que no se cumplan, no se podrá determinar si él es del Sevilla o sigue siendo de su club, como a fecha de hoy. ¿Si hay límites? Eso forma parte de la confidencialidad del acuerdo, no puedo aventurar nada más", señaló.

Cabe recordar que fue a finales de febrero cuando el club de Nervión anunció un principio de acuerdo con Independiente del Valle, cifrado en seis millones de euros, con bonus incluidos, para hacerse con los servicios del joven mediocentro de 22 años, una de las joyas de su selección. Pero en el mes de marzo llegó el mazazo. El mejor jugador de la liga ecuatoriana se produjo una doble rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano, dejando en entredicho su acuerdo para firmar hasta 2031 con el club sevillista.

El fichaje de otro portero y las "demandas" de Alberto Flores

Tampoco se descarta, por su parte, la llegada de un nuevo portero que compita con Vlachodimos, tras la salida como agente libre de Orjan Nyland, si bien de momento ese rol lo cumple el canterano Alberto Flores. "Queremos una plantilla lo más competitiva posible. Está Vlachodimos con Alberto, además de los chicos de la cantera. Alberto está con nosotros a día de hoy, pero no le cerramos la puerta a las demandas que tendrá, que suponemos que es tener minutos", señaló sobre el fontaniego.

Sin un objetivo definido

Por otra parte, el sustituto de Antonio Cordón no quiso fijar una meta de cara a la 26/27. "El objetivo se determinará cuando la plantilla esté cerrada. Ahora aspiramos a hacer un buen mercado, incorporar jugadores que aporten y que generen un equipo comprometido, gente que nos ayude a elevar la competitividad. Tenemos que determinar una plantilla que nos aporte seguridad"", destacó.

Los refuerzos de la dirección deportiva

Para ello, ha reforzado la dirección deportiva con Carlos Jiménez, consumado descubridor de talentos, y Pablo Rodríguez, un experto en buscar rendimiento en el mercado de fichajes, recibiendo ambos los elogios de su jefe. "Son personas y profesionales que tenía la intención de incorporar, porque habíamos reducido el equipo, ellos vienen con una trayectoria y se pueden sumar al equipo actual", comentó.