El Sevilla no descarta un 'plan B' en el fichaje de Patrik Mercado

Se espera que el ecuatoriano aterrice en breve en la capital hispalense para someterse a un exhaustivo reconocimiento médico. Dependiendo del resultado su contratación se hará efectiva o no, pero tampoco se descarta una nueva negociación

El Sevilla FC ha cerrado ya los fichajes de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante para la 26/27, todos a coste cero. Pero a día de hoy, ninguno de ellos podría ser inscrito en LaLiga, al igual que sucede con Odysseas Vlachodimos, cuya segunda cesión por parte del Newcastle computa como una nueva alta. A ellos, además, se suma el caso especial de Patrik Mercado, cuya llegada sigue en el aire, aunque en los próximos días podría haber novedades al respecto.

Un fichaje de seis millones de euros

Fue a finales de febrero cuando el club de Nervión anunció un principio de acuerdo con Independiente del Valle, cifrado en seis millones de euros, con bonus incluidos, para hacerse con los servicios del joven mediocentro de 22 años, una de las joyas de su selección. Pero en el mes de marzo llegó el mazazo. El mejor jugador de la liga ecuatoriana se produjo una doble rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano, dejando en entredicho su acuerdo para firmar hasta 2031 con el club sevillista.

Diferentes versiones entre el Sevilla FC e Independiente del Valle

Su largo proceso de recuperación le podría mantener hasta comienzos de 2027. Por ello, Antonio Cordón, que fue quien cerró el trato, se apresuró a salir a la palestra para desvelar la existencia de una serie de cláusulas que permiten a la entidad sevillista anular el traspaso. "Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", explicó.

Pero desde entonces, las reacciones de Independiente del Valle han ido encaminadas en un mismo sentido, en hacer ver que ya no hay marcha atrás. Así, su gerente, Santiago Morales, ya remitió al "contrato laboral firmado por Patrik y el presidente del Sevilla", suscrito en Portugal por José María del Nido Carrasco, entendiendo que el mismo no puede romperse de no superar el examen médico, por lo que en caso contrario ya avisaron también de "una fuerte demanda".

"Después del Mundial tendría que ir para allá"

"Lamentablemente tuvo esta lesión, pero se llegó a una transacción previa. Él está ya en un proceso de rehabilitación. Después del Mundial justamente ya tendría que ir allá, así que creo que eso va a avanzar", añadió al respecto Franklin Tello a comienzos de junio. Y efectivamente, se espera que el futbolista nacido en Tena aterrice en la capital hispalense de forma inminente para ser sometido a unas minuciosas pruebas que determinarán su futuro.

Las condiciones para el fichaje de Patrik Mercado

En este sentido, Canal Sur Radio insiste en que el Sevilla FC no tendría que hacer frente a a ningún tipo de penalización en caso de descartar un fichaje que aún valora, siempre que supere el citado reconocimiento, tenga encaje en el límite salarial y haya una plaza libre de extracomunitario, algo que a día de hoy se cumple sin problemas al ser Gabriel Suazo el único sin pasaporte europeo.

"Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", señaló José Ignacio Navarro durante su presentación como director deportivo. Así pues, llegados ya al mes de julio, el desenlace de este culebrón no debe tardar en producirse.

Si supera el examen médico, el Sevilla FC podría buscar una rebaja de su precio

En cualquier caso, el internacional ecuatoriano no podría ponerse a las órdenes de Luis García Plaza hasta bien avanzada la temporada. De hecho, no tendría por qué ser inscrito hasta el mercado de enero. Y a ello se agarran en Nervión para sopesar la opción de iniciar una nueva negociación y tratar de rebajar el precio de 6 millones ya pactado, puesto que no estaría disponible durante varios meses, siempre que la revisión de su rodilla sea satisfactoria y confirme que no tendrá secuelas, como apunta Marca. Y es que, más allá de su desafortunada lesión, el centrocampista arribará con un sueldo asumible y en el Sánchez-Pizjuán se le considera un futbolista con una gran proyección.