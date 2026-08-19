García Pimienta ofrece una solución para la compleja realidad de Adrià Pedrosa y del Sevilla

El que fuera entrenador sevillista en la temporada 2024/2025 y actual técnico de la UD Almería desea contar con el lateral izquierdo catalán, en conversaciones abiertas con el RCD Mallorca después de romperse un traspaso al Rayo Vallecano que también se presumía bastante avanzado

El Sevilla FC sigue trabajando en encontrar lo más rápido posible salidas para futbolistas que no entran en los planes de Luis García Plaza y que se pasaron toda la pretemporada ejercitándose al margen del resto de la plantilla. Encontraron destinos Joan Jordán, Rafa Mir o Fede Gattoni, pero el mercado estival de fichajes no se ha movido prácticamente nada para futbolistas como Chidera Ejuke, Fábio Cardoso o Marcao Teixeira. Quien sí maneja varias opciones es Adrià Pedrosa, pero por un motivo u otro sigue sin solucionar su futuro a corto plazo. En este sentido, en Nervión han encontrado un aliado inesperado en un viejo conocido como Xavier García Pimienta, ahora al frente del banquillo de la UD Almería.

Del Rayo al Almería, pasando por el Mallorca: el 'viaje' de Adrià Pedrosa

Pedrosa llegó a tener muy avanzado su fichaje por el Rayo Vallecano, que pensó en el canterano del RCD Espanyol para suplir el hueco dejado por Pep Chavarría, traspasado al Chelsea FC para convertirse en el sustituto del ahora madridista Marc Cucurella. El traspaso al equipo franjirrojo, curiosamente el primer rival del Sevilla FC en LaLiga EA Sports 2026/2027 se frenó y se rompió ante los supuestos avances de los madrileños para repatriar a Álex Moreno, quien a día de hoy sigue en las filas del Girona FC.

La retirada del Rayo dejó libre el camino para que el RCD Mallorca realizase una ofensiva que en tierras baleares también anunciaban como definitiva en base a la buena sintonía en las negociaciones para acordar la fórmula para que el Sevilla FC ingrese los dos millones de euros en los que ha tasado al lateral izquierdo de 28 años, fichado a coste cero en el verano de 2023 tras acabar su vinculación con el RCD Espanyol y sin apenas protagonismo en Nervión, donde tiene firmado hasta el 30 de junio de 2028 y suma 75 encuentros oficiales como blanquirrojo.

En medio de estas conversaciones con los bermellones, que según el periódico Última Hora trabajan sobre la base con una cesión con opción de compra de esos dos millones de euros -las mismas condiciones con las que se marchó a préstamo al Elche CF el pasado verano-, ha aparecido Xavier García Pimienta, que entrenó a Pedrosa en el Sevilla FC en la 24/25 y que desde este verano dirige a la UD Almería.

Tal y como ha adelantado ABC, el cuadro indálico se ha metido en la pelea por hacerse con los servicios del carrilero zurdo, que todo apunta a que no será un dolor de cabeza para José Ignacio Navarro en esta recta final de mercado que se presume de lo más agitada, con varios refuerzos pendientes (mediocentros, delantero, central), con alguna venta necesaria (Agoumé y Vargas son las mejores opciones) y con otros 'descartes' aún por colocar, como Fábio Cardoso y pudiendo meter en ese grupo a Marcao Teixeira o a Chidera Ejuke.