Monchi y la coartada de Navas para opinar libremente del Balón de Oro: "Jesús dijo que Fabián y no he leído a ningún sevillista quejándose"

El director deportivo 'perico' volvió a referirse a una opinión por la que tuvo que pedir disculpas a su nueva afición, pese a su experiencia anterior en la capital andaluza con la rivalidad cainita; además, tras confesar que ha tenido épocas en las que no anduvo "todo lo fino que debería", tiene claro sus tres mejores fichajes

"Ayer escuché a Jesús Navas decir que lo merece Fabián Ruiz y no he leído a ningún sevillista quejándose. A lo mejor se lo merece; más que ha ganado Fabián es difícil; me llamó la atención que lleva 52 partidos seguidos sin perder con la selección absoluta. Es una auténtica pasada. La verdad es que Fabián puede ser, y por eso no tienen que molestarse los sevillistas. Si Fabián es muy bueno y es bético no pasa absolutamente nada", apuntaba anoche en 'Radioestadio' de Onda Cero el director deportivo del RCD Espanyol, un Ramón Rodríguez Verdejo que salía al paso de nuevo tras su polémica apuesta por el culé Lamine Yamal para el Balón de Oro.

"Pinché la rueda y puse el parche. Fue una respuesta en un contexto muy relajado, en la presentación de la Reyes Cup, donde me encontraba a gusto con gente que hacía tiempo que no veía. Era elegir entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal, y dije... bueno. A lo mejor, pensándolo bien, si uno evita que haya una persona, cuatro o cinco que les moleste, pues mejor. Lo dije sin ningún tipo de intención", insistía Monchi, que ya pidió disculpas a su nueva afición tras un error, según cómo se mire, en clave de la máxima rivalidad barcelonesa, llamativo al tener una amplia experiencia en su versión hispalense.

Los mejores fichajes que ha hecho en su carrera

"Hay un jugador que destaca por encima de todos los fichajes en los que he participado, y ése es Dani Alves. Aunque también diría que Éver Banega, que no funcionó en el Valencia CF ni en el Atlético de Madrid, pero Unai Emery le sacó todo el rendimiento en el Sevilla FC", se vanagloriaba el isleño a la hora de elegir los aciertos en su labor, que no siempre vio de color de rosa: "En determinados momentos no he estado todo lo fino que debería, porque son muchos años. Roma, Sevilla FC, Aston Villa... Hay momentos en los que te cuestionas las decisiones tomadas, pero es que no todos los jugadores sirven para todos los sistemas".

Su nuevo proyecto en Cornellà-El Prat

"Me ha sorprendido la unión del aficionado con el club en el RCD Espanyol. Hay un sentimiento común importante. Por mucho que hayas estado en otros equipos, hay que entender las peculiaridades de cada uno, y ojalá se vea en los resultados", sentenciaba Monchi a propósito de la nueva encomienda que tiene entre manos.