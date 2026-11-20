La selección de David Cubillo goleó a China con una actuación sobresaliente de Ebrima Tunkara, autor de un golazo de falta y protagonista en varias de las acciones que terminaron decantando el encuentro

España no podía empezar con mejores noticias su camino en el Mundial sub 17. La Rojita se estrenó en Catar con una goleada ante China (5-0), pero más allá del resultado hubo un nombre propio que acaparó los focos: Ebrima Tunkara. El mediocentro ofensivo del FC Barcelona, con apenas 16 años y el privilegio de ser el más joven de la expedición, firmó una actuación de las que invitan a seguirle muy de cerca. Marcó, dirigió y dejó destellos de una calidad que puede convertirlo en uno de los protagonistas del campeonato.

El combinado de David Cubillo salió decidido a imponer su superioridad, aunque enfrente encontró a un rival bien organizado, protegido con una línea de cinco defensas y dispuesto a cerrar espacios. España acumuló posesión y buscó profundidad, con Tunkara e Imga como principales focos de desequilibrio. El extremo del Athletic, que ya ha debutado con el primer equipo rojiblanco, fue uno de los primeros en probar a Jiang. En el minuto 13, tras recibir un pase de Eloi Gómez, se encontró con la respuesta del guardameta chino, que evitó el tanto con una intervención de pie.

A la selección española le costó encontrar continuidad en sus ataques durante algunos minutos, pero terminó abriendo la lata justo antes del descanso. Una acción de Imga acabó con Jordi Pesquer en el suelo tras un contacto de Kuang. China recurrió al VAR para tratar de evitar el penalti, pero el colegiado uruguayo Mathías de Armas mantuvo su decisión. Pesquer asumió la responsabilidad desde los once metros y adelantó a España.

España sub 17 en su debut en el Mundial de la categoría / RFEF

España sub 17 en su debut en el Mundial de la categoría / RFEF

El golpe definitivo antes del intermedio llevó la firma de Tunkara. El barcelonista recogió el balón en la zona central, superó a tres adversarios con una conducción espectacular y obligó a un cuarto defensor a derribarlo. La falta era una oportunidad inmejorable y el propio futbolista se encargó de convertirla. Con la zurda, dibujó un lanzamiento preciso que acabó en el fondo de la red y dejó el partido muy encarrilado.

Con dos goles de ventaja, España administró mejor sus esfuerzos tras la reanudación sin renunciar a la pelota. Cubillo movió el banquillo y repartió minutos entre otros integrantes de una generación con nombres interesantes, como Jorge Domínguez, defensa del Atlético de Madrid que el pasado 19 de agosto se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo colchonero.

https://x.com/SEFutbol/status/2123805396221435931?a=-AvqoL7K37sLi-5JNU8&s=20

La goleada terminó de tomar forma en el tramo final. Owen Emeka, extremo del Granada, firmó el tercero con un potente derechazo desde un costado del área después de otra buena acción individual de Tunkara. Poco después, Trujillano aprovechó un rechace del portero a un disparo de Pesquer para ampliar la cuenta. Piqueras también tuvo su momento; aunque apenas había intervenido hasta entonces, respondió con dos grandes paradas consecutivas a los intentos de Wan y aseguró que China se marchara sin marcar.

El primer paso hacia el único título que falta en las vitrinas del fútbol español ya está dado. La siguiente parada será el lunes 23 ante Fiyi, antes de cerrar la fase de grupos el día 26 frente a Marruecos.

Ficha técnica

5 – España: Piqueras; Cases, Júnior Zamorano (Jorge Domínguez, min. 68), Mayans, Pesquer; Eloi Gómez, Company (Mateo, min. 65), Tunkara (Ïu Martínez, min. 76); Imga (Rafa Cruz, min. 60), Emeka y Roberto Tomás (Trujillano, min. 65).

0 – China: Jiang; Zhang, Nan, Li, Jin (Liu, min. 84); Zhou, Xu, He (Liang, min. 84), Kuang (Shuai, min. 46); Wan (Li, min. 84) y Zhao (Jin, min. 60).

Goles: 1-0, min 40: Pesquer, de penalti. 2-0, min. 47+: Tunkara. 3-0, min. 73: Emeka. 4-0, min. 80: Emeka. 5-0, min. 85: Trujillano.

Árbitro: Mathias de Armas (Uruguay).

Incidencias: Primer partido del grupo H del Mundial sub-17 de fútbol disputado en el complejo Aspire Zone de Doha.