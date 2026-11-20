El técnico vallesano sigue confiando en el trabajo de los suyos y aspira a dar la sorpresa ante el equipo más en forma de LaLiga Hypermotion

Tras convertirse en el equipo de moda en el arranque de temporada, el Sabadell ha entrado en un bache del que quiere salir este sábado. Sin embargo, después de sumar dos puntos de quince posibles ve cómo se debe cruzar con un rival que suma seis victorias consecutivas y que es el equipo más en forma de LaLiga Hypermotion.

El Granada de Pacheta preocupa y así lo ha señalado el entrenador del Sabadell, un Ferran Costa que ha destacado el buen momento del conjunto andaluz. El técnico catalán cree que los granadinos cuentan con una plantilla experimentada, equilibrada y con recursos tanto en ataque como en defensa.

Y, aunque no se arruga, sabe a lo que se enfrenta. "Es un proyecto ambicioso, con futbolistas con mucha experiencia en la categoría y en Primera. Son un bloque sólido, poderoso en el balón parado, con buenos pies, gente con desequilibrio y finalizadores. Son un equipo muy completo y muy equilibrado", reconocía en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado.

Tras el respiro que ha supuesto golear en Copa del Rey entre semana, Costa afronta el encuentro con optimismo y lo califica como una buena oportunidad para el Sabadell, al tiempo que espera que la afición convierta la Nova Creu Alta en un escenario especial.

Costa pide tiempo a los aficionados

Aunque también esperan poner de su parte, pues es consciente de que necesitan mejorar algunas facetas del juego y aumentar su competitividad. "Me gusta el equilibrio entre ser críticos para entender que tenemos que mejorar, pero ser estables para saber que esto es muy largo y que hay momentos y momentos dentro de una temporada", reflexiona Ferran Costa.

El entrenador vallesano, pese a la mala racha, se ha mostrado satisfecho con la actitud de sus futbolistas en los últimos partidos y ha apelado a mantener la calma y la exigencia, teniendo en cuenta que todavía queda mucha temporada por delante. "En el día a día te lo dejas todo para que las cosas salgan bien y pierdes un poco la perspectiva de lo bonito que es este momento y de lo que ha costado llegar hasta aquí", afirma sobre el año que vive el club, que vuelve a competir de tú a tú con equipos importantes del fútbol profesional.

Por último, Costa también ha salido en defensa de los delanteros ante las críticas por su falta de acierto goleador. El técnico ha destacado su trabajo diario y ha reclamado confianza y respaldo por parte de la afición. "Las opiniones no nos acercan a hacer que las cosas salgan bien, a meter goles. El apoyo sí que nos puede ayudar. Ahora tampoco es un momento de mercado. Más allá de este juicio de rendimiento, hay una realidad que es que son los delanteros que tenemos ahora mismo y hay que darles este apoyo", sentencia el preparador del Sabadell.