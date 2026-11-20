El Zamora CF de Primera RFEF ha oficializado la contratación del experimentado centrocampista sevillano, que debutó con el Sevilla de la mano de Marcelino y llegó a la Selección con Luis Enrique

El Zamora CF de Primera RFEF ha anunciado en estos días la incorporación de un fichaje estrella a su filas. Internacional absoluto con España y formado en la cantera del Sevilla FC, el conjunto castellanoleonés se ha hecho con los servicios de un experimentado futbolista de 33 años que ha pasado por LaLiga, Bundesliga, Serie A, Premier League y la Primera Liga de Portugal.

Hablamos de José Gómez Campaña, un centrocampista zurdo de enorme calidad técnica al que las lesiones frenaron en seco su carrera cuando estaba en la cresta de la ola. Tras siete temporadas en el Levante, donde rindió a un excelso nivel y llegó a convertirse en uno de los futbolistas más queridos de la afición granota tras más de 200 partidos oficiales en los que sumó 19 goles y 29 asistencias, fue especialmente clave su labor en la 19/20, donde realizó siete asistencias.

José Campaña, una de las grandes promesas de la cantera del Sevilla FC

Nacido en Sevilla el 31 de mayo de 1993, José Gómez Campaña comenzó a jugar al fútbol en Sevilla Este y el Parque Alcosa, llegando a la cantera sevillista como benjamín de primer año, con ocho años.

Criado en una familia bética, pues su padre, Ricardo, llegó a jugar en la cantera del Betis durante 11 años, llegando al Betis Deportivo, con 16 años Campaña ya jugaba en el Sevilla Atlético, en Segunda B.

"Mi padre fue jugador del Betis Deportivo y era bético"

"Mi padre fue jugador del Betis Deportivo y era bético. Yo creo recordar, aunque mi madre insiste en que no, haber ido a hacer las pruebas al Betis, pero, por una cosa o por otra, elegí el Sevilla. Yo no miraba a qué equipo ir cuando era chico. Yo lo que tenía claro es que quería ser futbolista, y decidí venirme aquí al Sevilla y aquí estoy, todo bien y muy contento”, recordaba Campaña en una entrevista concedida a Diario de Sevilla.

Su progresión en la cantera sevillista le permitió dar el salto el primer equipo nervionense con apenas 18 años. Su primer contrato como profesional con el Sevilla lo firmó en 2011, abriéndole la puerta del primer equipo Marcelino García Toral. Momentos en los que, incluso, fue relacionado con Liverpool y Real Madrid.

José Campaña, tras ser operado en su etapa como jugador del Levante. / @JoseGCampana

Campeón de Europa con España e internacional absoluto

Con un futuro prometedor, Campaña consiguió alzarse por partida doble como campeón de Europa sub 19 con España en 2011 y 2012, ejerciendo como capitán de la ‘Rojita’ en el segundo título junto a futbolistas como Gerard Deulofeu, Jesé Rodríguez, Paco Alcocer o Óliver Torres.

El talento de José Campaña estaba fuera de cualquier duda, aunque su carrera no tomó el rumbo esperado. Goza de una “calidad exquisita”, llegó a decir Pablo Blanco, coordinador de cantera del Sevilla FC durante muchos años.

Tras abandonar el Sevilla FC en 2013, Campaña pasó por Crystal Palace, Núremberg, Sampdoria y Oporto, de la mano de Lopetegui. A España volvió de la mano del Alcorcón, donde consiguió recuperar su mejor nivel en España, pasando al Levante, donde se consagró como futbolista entre 2016 y 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

La lesiones frenaron la carrera de Campaña

La de 2023 no sería su primer gran percance importante en forma de lesión, sino que en 2022 también vivió los sinsabores del fútbol, justo cuando mejor se encontraba, tras debutar como internacional absoluto con España de la mano de Luis Enrique en octubre de 2020, durante un amistoso con Portugal.

Una carrera en el que el sueño de Campaña siempre ha sido volver a defender la elástica del Sevilla FC, como él mismo reconoció a ESTADIO Deportivo. Sin embargo, nunca se acabó concretando, aunque, incluso, llegó a ser inscrito de manera provisional en alguna ocasión, con Monchi como director deportivo sevillista: "Poder firmar en casa, poder volver al club de mi vida; al club que desde bien pequeñito me ha ofrecido y me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño de ser jugador profesional. Y, por qué no, quitarme esa espinita que aún la sigo teniendo”.

José Gómez Campaña, con la UD Las Palmas / UD Las Palmas

Su espinita con el Sevilla: "Poder firmar en casa, poder volver al club de mi vida; al club que desde bien pequeñito me ha ofrecido y me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño de ser jugador profesional"

Tras ello, pasó por Las Palmas (24/25) y Ceuta en enero de 2026, alternando varios periodos de inactividad mientras tanto, hasta llegar ahora al Zamora de Primera RFEF. “No se lo deseo a ningún jugador”, decía el sevillano sobre esa experiencia de trabajar sin equipo, esperando a que le llegara un nuevo reto deportivo.

Ahora, Campaña cambia la élite por el barro, después de que el pasado verano estuviera a prueba en un Cádiz CF con el que estuvo muy cerca de firmar. Reflotar al Zamora será ahora su objetivo.