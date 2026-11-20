Los verdiblancos llegan al derbi con la consumación de un dominio que se refleja en que en las últimas 150 jornadas de LaLiga siempre ha estado por encima de los nervionenses con una sola excepción, llegando a alcanzar 20 puntos de ventaja

El primer derbi de la temporada llega este sábado con el Betis por delante en la tabla clasificatoria, lo que se ha convertido en costumbre una vez que las tornas cambiaron en el panorama futbolístico hispalense con Pellegrini en el banquillo verdiblanco.

Así, los heliopolitanos afrontan la cita a ocho puntos por encima de los nervionenses, lo que no resulta para extraño, pues se trata de la tendencia en las últimas temporadas por el dominio bético en la clasificación.

El Betis suma 150 jornadas por encima del Sevilla con una sola excepción

No en vano, el Betis visitará el Ramón Sánchez-Pizjuán en plena racha muy significativa con respecto a los nervionenses, tanto en cuanto en las últimas 150 jornadas de la competición liguera, desde la campaña 22/23, siempre ha estado por encima del eterno rival.

Como recoge la cuenta @LaLigaenDirecto, solo en una ocasión el Sevilla empezó una jornada por delante de los béticos, más concretamente con un punto de renta en la semana 20 de la 24/25.

A partir de ahí, es decir, media campaña 24/25, la 25/26 completa y lo que va de la actual, el Betis no le ha hecho ninguna concesión a los blanquirrojos, siempre por encima en la tabla en todas las jornadas, lo que se refleja, por ejemplo, que el curso pasado acabó con 17 puntos más que los de García Plaza, curiosamente el punto más alto en el ejercicio anterior.

La mayor racha de dominio verdiblanco desde la 02/03

Estas 150 jornadas se erigen en la mayor racha de dominio heliopolitano desde la temporada 2002/2023, y cabe destacar que la máxima ventaja de los de La Palmera se produjo en la campaña 24/25, en la jornada 35, cuando el Betis logró alcanzar la barrera de los 20 puntos de renta sobre los nervionense.

Fornals celebra su gol en el Sevilla-Betis de la 25/26. / Imago

Este 'sorpasso' ya prologado empezó a fraguarse desde la llegada de Pellegrini, en cuya etapa el Betis ha sumado una cantidad de puntos muy superior a la del Sevilla, hasta el extremo de que llega a este derbi con 50 unidades más en LaLiga en las seis temporadas que el chileno lleva al frente del cuadro heliopolitano.

Pellegrini, el artífice del sorpasso prolongado

Remontada firmada a pesar de que en sus dos primeras campañas como bético los sevillistas sumaron 21 puntos más que los béticos, 147 por 126, si bien en las siguientes el Betis le dio brutalmente la vuelta a la situación al acumular 71 puntos más que el Sevilla para contar ahora con esta renta parcial de 50 puntos y firmar una de las mejores rachas de la historia como dominador del fútbol hispalense.