El guardameta alemán quiere volver a sentirse protagonista en el campeonato español, donde mantiene fuertes vínculos personales y un arraigo especial con Cataluña, mientras su situación contractual abre la puerta a un nuevo movimiento en el mercado

Marc-André Ter Stegen vislumbra todavía un nuevo futuro en el fútbol español. Su aventura en Holanda le ha permitido recuperar sensaciones, minutos y protagonismo después de un periodo complicado en el FC Barcelona, pero su intención pasa por regresar a Barcelona cuando acabe su préstamo. El meta germano siempre se ha sentido cómodo en España y su intención es volver.

En este sentido, el Valencia CF habría movido ficha preguntando por su situación en una operación que encuentra un escenario favorable tanto para el futbolista como para el club azulgrana, que sigue pendiente de su futuro.

El alemán, de 34 años, tiene un arraigo importante con España y, especialmente, con Cataluña, donde reside su pareja actual y la hija en común que tienen y donde ha desarrollado gran parte de su vida personal y profesional. Después de tantos años en Barcelona y de su breve paso por Girona, el deseo de volver a LaLiga siempre ha estado ahí. Ahora, Mestalla aparece en el horizonte como una oportunidad innegable para recuperar su sitio en el fútbol español.

Ter Stegen vuelve a sentirse importante en Ámsterdam

Su nuevo renacer en el Ajax está sirviendo para recuperar parte del terreno perdido. Después de un inicio en el que tuvo que convivir con algunas críticas, Ter Stegen ha conseguido asentarse bajo las órdenes de Míchel Sánchez, convirtiéndose en el guardameta titular del conjunto neerlandés. La continuidad era precisamente una de las grandes necesidades del internacional alemán, que en Barcelona ya no tenía sitio ni peso en los planes de Hansi Flick.

El portero ha ido ganando confianza a medida que avanzaban sus partidos en Países Bajos y ha contribuido a la mejoría de un Ajax que atraviesa una dinámica positiva. El equipo de Ámsterdam no pierde desde el pasado 15 de octubre, cuando cayó por 2-1 ante el Hadjuk Split en la Conference League, una racha que ha permitido al conjunto neerlandés encontrar estabilidad y mejorar sus prestaciones.

Además, Ter Stegen también ha logrado hacerse por fin con un sitio importante en la selección alemana. El cancerbero es el titular de la nueva Alemania de Jurgen Klopp, un estatus que refuerza su necesidad de mantener continuidad competitiva de cara a las próximas grandes citas internacionales. Pese a su situación en el Barça, su condición de internacional y su experiencia al máximo nivel siguen convirtiéndolo en un portero de máximas garantías para cualquier proyecto que busque reforzar su última línea.

Jurgen Klopp saluda a Ter Stegen tras un partido de Alemania. / IMAGO

El Valencia pregunta por su situación

Según informa Onda Cero, el director deportivo valencianista, Braulio Vázquez, ya ha realizado consultas sobre la situación contractual y deportiva del alemán. La entidad che busca alternativas para reforzar la portería con un perfil de máxima fiabilidad y la posibilidad de incorporar a un guardameta de la trayectoria de Ter Stegen ha comenzado a ganar fuerza en los despachos de Mestalla.

Su situación contractual juega un papel fundamental. El alemán se encuentra cedido en el Ajax por el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2027, aunque el acuerdo contempla que regrese a la disciplina azulgrana al término de la temporada. Tiene contrato con el club catalán por un curso más, hasta 2028, pero ya es de sobra conocido que Flick ha apostado por Joan García y que Ter Stegen no tendría protagonismo en su proyecto.

En lo que respecta al Valencia, en Mestalla son conscientes de que el Barça asume el 90% de su altísimo salario en su cesión -el Ajax solo afronta una parte mínima del coste-, circunstancia que abre la puerta a estudiar nuevas fórmulas si aparece un destino dispuesto a asumir una mayor carga económica, algo que podría facilitar una operación con el Valencia.

La entidad azulgrana se mantiene a la expectativa y no ha dado ningún paso, a la espera de que el interés valencianista se traduzca en una propuesta concreta.

Una nueva etapa para el Valencia

La posible llegada de Ter Stegen también coincidiría con un momento de cambios en la estructura accionarial del Valencia. Desde finales de octubre, el consorcio estadounidense Pitchwise Holdings se ha convertido en nuevo socio accionarial tras adquirir el 42% de las acciones de Meriton Holdings, propiedad de Peter Lim. La operación todavía está pendiente de la autorización definitiva del Consejo Superior de Deportes, pero su entrada podría suponer un impulso financiero para el club.

En Mestalla buscan recuperar competitividad y construir un proyecto capaz de devolver al Valencia a los puestos que históricamente ha ocupado en el fútbol español. La incorporación de un portero con experiencia en la élite europea, internacional con Alemania y con un conocimiento profundo de LaLiga, encajaría perfectamente en esa hoja de ruta.

Ter Stegen vería con buenos ojos esta posibilidad ya que le permitiría recuperar la estabilidad compitiendo en España y siendo protagonista en el Nou Mestalla.