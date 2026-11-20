El piloto madrileño saldrá desde el final de la parrilla en un Gran Premio de Las Vegas 2026 en el que Fernando Alonso vaticina problemas para todos por las temperaturas

La lluvia fue la gran protagonista en el arranque del Gran Premio de Las Vegas 2026, en el que las bajas temperaturas y el líquido elemento hicieron que nadie pudiera hacer tiempos en los primeros Libres y que todos se tomaran con mucha cautela los segundos, pese a que la pista se estaba secando.

Con tantas precauciones, la lluvia lo igualó todo y eso permitió a los Aston Martin rendir por encima de rivales que, a priori, estarán mejor en seco, ya que las largas rectas penalizan mucho la poca potencia de los motores Honda.

Pese a ello, Fernando Alonso no estaba contento de conducir así. Acabó en el Top-10, pero el peligro era patente. Y sabe que aunque mejore, el frío seguirá condicionando a todos en la Clasificación. "Hay muchas rectas, por lo que los neumáticos se enfrían en ellas y se repetirá el mismo problema, pero no se prevé lluvia para mañana. Así que las cosas deberían ser más fáciles", afirma el asturiano.

"Es complicado, pero es igual para todos. No pasa nada", añade sobre las dificultades que van a tener para conducir en una sesión de Clasificación que se prevé animada por este motivo.

Alonso vaticina problemas para todos

De hecho, todos llegan un poco a ciegas. En la primera jornada, en la FP1 nadie pudo completar una vuelta y, en la FP2, pese a que la pista se estaba secando, nadie se atrevió a rodar con neumáticos de seco. Así que no saben cómo rendirán los neumáticos a las temperaturas que se esperan.

Fernando Alonso, en Las Vegas / Imago

"No lo sabemos porque, obviamente, en la FP2, cuando subimos la temperatura, estaba mucho más seco. Acabamos incluso con los intermedios. Así que se necesitarían las mismas condiciones que en la FP1 para poder probar realmente la temperatura, pero es un circuito complicado en cuanto a la temperatura de los neumáticos", asegura Alonso, que siempre ha dicho que los circuitos urbanos no le gustan y que en Las Vegas no suele tener buenos resultados.

Carlos Sainz, sancionado con diez posiciones

Quien también lo tendrá complicado es un Carlos Sainz que sólo pudo ser decimoctavo a cuatro segundos de la cabeza y que, además, recibirá una sanción que le mandará a la cola de la parrilla de salida.

El piloto de Williams es uno de los cinco pilotos ya confirmados que se verán relegados por hacer cambios en el motor. Carlos Sainz en concreto, tendrá una penalización de 10 posiciones después de que Williams decidiera montarle su quinto turbocompresor de la presente temporada.

Con diez posiciones también serán penalizados Kimi Antonelli, por un cambio similar, Oscar Piastri, por otro cambio de motor, y Lance Stroll, que usará en Las Vegas su noveno acumulador de energía y una octava unidad electrónica de control. El último sancionado es Oliver Bearman, que saldrá último después de cambiar casi al completo la unidad de potencia.