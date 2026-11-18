Ángela Molina comparte las primeras imágenes tras su intervención del ligamento cruzado, por la que se despide desgraciadamente de lo que resta de temporada, y le anima a afrontar la rehabilitación "con la cabeza muy alta", recalcando su "profesionalidad" y entrega: "Esto no te lo regló nadie; no vino por tu nombre"

"Qué injusto puede llegar a ser el fútbol en algunas ocasiones. Un día estás disfrutando con tu equipo, haciendo lo que más te gusta, y al siguiente te ves obligado a dejar a tu equipo a un lado para centrarte en tu recuperación. Lo peor de una lesión es la frustración que se lleva la persona al tenerla, porque, cuando tú estás bien, no valoras lo bien que estás. Por eso, hay que estar fuerte para volver bien y valorar todos los momentos que vas a estar bien y superarlo con la cabeza muy alta, porque hay algo que tengo muy claro, y es que esto nos hará más fuertes", apuntaba en sus redes sociales este miércoles ﻿Ángela Molina﻿, pareja de ﻿Alfon González﻿, intervenido de su rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En esta línea, la que se va a convertir sin lugar a dudas en uno de los grandes apoyos del extremo del ﻿Sevilla FC añadía: "Y digo 'nos hará' porque también a mí me hará más fuerte y valorar todavía más cuando estés de vuelta en el campo y puedas jugar pleno, con seguridad, con profesionalidad, con tu constancia, tu trabajo y tu esfuerzo constante, porque, eso sí, eres un profesional de los pies a la cabeza y que nadie te diga lo contrario﻿, porque sólo los que te conocemos de verdad sabemos lo que te ha costado llegar al fútbol profesional, porque esto no te lo regaló nadie, no vino por tu nombre; esto te lo curraste tú día a día, con todo tu trabajo, tu ambición, tu esfuerzo y tu sacrificio".

Agradecimientos del entorno del extremo y conjura para volver cuanto antes

Y finalizaba ﻿Ángela Molina﻿: "Las personas no siempre somos conscientes del verdadero valor de las cosas hasta que las perdemos, у yo soy la primera en reconocerlo. Porque a mí no me pasó nada, pero lo estoy viviendo como si fuera yo misma a la que le hubiera pasado; para mí es mucho peor que te pase a ti a que me pase a mí. Ojalá pudiera cambiar tu dolor por tenerlo yo. Estoy segura de que dentro de unos meses mirarás atrás y pensarás que esto fue una experiencia, una piedra en el camino para crecer y para volver más fuerte de lo que realmente eres. En unos meses estarás a tu máximo nivel, para exprimir todo ese potencial y esa 'explositividad' que tienes, con el apoyo de nuestra familia, amigos de verdad. Sabes que este camino lo haremos juntos. Gracias a los profesionales de la Clínica Olympia por el trato y, sobre todo, gracias al Doctor Leyes por hacerlo tan bien, estoy muy agradecida. Porque un día más es un día menos. Juntos somos más fuertes. Te amo❤️‍🩹".