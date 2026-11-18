El ciclismo esloveno, de 37 años, espanta así los rumores sobre una retirada del ciclismo profesional y seguirá compitiendo, al menos, una temporada más en donde partirá como uno de los jefes de filas del equipo que es propiedad del campeón del mundo en el año 2010 con España

Andrés Iniesta apuesta fuerte por el ciclismo y ha reforzado a su equipo, el NSN Cycling Team, con uno de los mejores corredores de las última década: Primoz Roglic. El ciclista era agente libre después de acabar su contrato con el Red Bull Bora. El esloveno no ha querido ni oír la palabra retirada y se ha unido, por una temporada, al equipo que es propiedad del campeón del mundo con España en el año 2010.

Primoz Roglic, a sus 37 años, tiene aún cuerda para rato y ha eliminado de un plumazo todas las especulaciones y rumores que había acerca de su futuro deportivo en donde se había insinuado incluso que una retirada era posible. El esloveno ha fichado por el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta y sus primeras palabras han sido ambiciosas. "Siempre me gustan los desafíos. Por eso estoy aquí, para enfrentarlos juntos y ver qué nos depara el futuro".

Primoz Roglic viene de ser segundo en La Vuelta a España 2026, que ganó Enric Mas, y ha demostrado que aún es muy competitivo. Es por ello que el cuatro veces vencedor de la gran vuelta española no ve la obligación de retirarse. En el equipo propiedad de Andrés Iniesta va a gozar de lo que buscaba: libertad para marcarse sus propios retos.

Andrés Iniesta posa con miembros de su equipo ciclista NSN Cycling Team / NSN Cycling Team

Uno que tiene en mente Primoz Roglic es el de volver al Tour de Francia, carrera que estuvo a punto de ganar, pero que se le escapó por la irrupción de Tadej Pogacar en el año 2020. El esloveno quiere prepararlo en esta ocasión de la mejor manera posible para obtener un buen resultado aunque sabe que ganarlo está prácticamente imposible por la presencia de su compatriota Tadej Pogacar, de Jonas Vingegaard y de Remco Evenepoel.

Primoz Roglic no participó en la pasada edición del Tour de Francia porque decidió concentrarse en La Vuelta a España, pero en este año 2026 se ha visto superado por un Enric Mas que demostró ser el más fuerte de la carrera, no dándole el español ninguna oportunidad a que el esloveno ganara su quinta edición lo que le hubiera permitido ser el ciclista más laureado de la prueba superando a Robert Heras, que también ha ganado cuatro La Vuelta a España.

La apuesta de Andrés Iniesta en el ciclismo profesional

El NSN Cycling Team es un equipo ciclista hispano-suizo que compite en el WorldTour, el máximo nivel del ciclismo profesional. Nacido de una colaboración conjunta entre la compañía global de deporte y eventos NSN (Never Say Never), cofundada por la leyenda del fútbol español Andrés Iniesta, y la firma de inversión suiza Stoneweg, el equipo compite bajo bandera suiza y opera desde España.

Como equipo del UCI WorldTour, compite alrededor de 250 días al año en más de 20 países, incluidos el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Andrés Iniesta se metió en el ciclismo profesional en el mes de noviembre del año 2025 cuando compró la licencia del Israel-Premier Tech. Aunque el equipo compite con bandera suiza tiene sus bases en Barcelona y Girona.