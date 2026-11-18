El Real Madrid estrena rival en Euroliga, un Besiktas muy fuerte en casa y que tiene a varias de las estrellas de la Euroliga

Tras ganar siete de los ocho últimos encuentros en Euroliga, el Real Madrid llega con confianza a una semana clave, donde se estrena ante un rival al que nunca se ha enfrentado en Euroliga y la cierra frente al campeón, un Olympiacos al que ya derrotó en septiembre en la final de la Supercopa.

Pedro Martínez pudo recuperar el pasado domingo a una de sus piezas fundamentales, Theo Maledon, pero aún sigue contando con las bajas de los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, del finlandés Mikael Jantunen y del español Usman Garuba. Sólo el primero de ellos volverá a corto plazo. Queda por ver qué sucede con Eli John Ndiaye y ya trabaja con el resto de sus compañeros. Tras hacer la pretemporada con el equipo, su adaptación será más fácil y ya podría tener minutos en uno de estos partidos.

El técnico catalán del Real Madrid asegura que el internacional español ha llegado "con la máxima motivación" y que "va a ayudar", aunque tenga "un rol diferente" al del club del que viene, un Joventut donde era una pieza importante.

Aunque el Besiktas se estrena este año, tiene un plantel plagado de estrellas y, una vez asentado en la competición, ya suma cinco victorias, cuatro de ellas en casa. Lonnie Walker IV, pretendido en varios mercados por el Madrid, Scott Wilbekin, Wenyen Gabriel o el ex del UCAM, David Dejulius, son algunos de sus pilares.

Martínez, no obstante, prefiere centrarse en su equipo y en ir formando una identidad que marque su futuro. "Construir una identidad es muy laborioso, cuesta mucho, hace falta muchísimo esfuerzo, hace falta muchísima persistencia, muchísima mentalidad positiva. Luego, cuando ya tienes creada la identidad, es más fácil. Yo creo que si seguimos todos juntos, aunque luego cambies jugadores, cuando ya está puesta la identidad, todo es más fácil, todo el mundo lo entiende mejor, los jugadores se lo transmiten los unos a los otros, a los nuevos que vengan. Estamos en el proceso porque es muy difícil", afirma.

Pedro Martínez, técnico del Real Madrid / @rmbaloncesto

La dificultad no es sólo esa, sino conseguirlo respondiendo a las urgencias del club blanco. "Somos el Madrid, tenemos la máxima exigencia posible y yo estoy contento de cómo estamos, pero creo que todavía nos falta", advierte.

A qué hora es el Besiktas - Real Madrid de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Besiktas y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 12 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 18 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Basketbol Gelisimm Merkezi de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Besiktas - Real Madrid de la Euroliga

Este partido entre el Besiktas y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en Turquía se retransmitirá a través de M+ (dial) y M+Baloncesto (dial 66).

Procida, jugador del Real Madrid / @rmbaloncesto

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.