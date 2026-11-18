El club rojiblanco está siguiendo de cerca a Álvaro Marín, segundo máximo goleador en Segunda división con el Celta Fortuna, al que traspasó a coste cero hace dos veranos con una opción de recompra

Edin Terzic cuenta con pocas alternativas en la delantera del Athletic. A la grave lesión de Gorka Guruzeta, que dijo adiós a la temporada, se sumó el nuevo contratiempo físico de Maroan Sannadi, que podría estar también de baja hasta 2027, lo que le deja con Iñaki Williams ﻿como única alternativa específica en el primer equipo. Además, tampoco le sobran en el filial, pues Asier Hierro también estará entre 3 y 4 meses en la enfermería, donde Manex Lozano enfila la recta final de su recuperación, lo que ha concedido la oportunidad a Txus Vizcay﻿.

Los números de Álvaro Marín en Segunda división

Así, en el horizonte aparece un posible fichaje que brilla en Segunda división. Además, no habría nada que negociar. Y es que, el club vasco conserva una opción de recompra sobre Álvaro Marín, segundo máximo goleador de la Categoría de Plata con el Celta Fortuna. En concreto, suma ﻿8 goles en 14 partidos. Unos números que solo supera ﻿Miguel de la Fuente con la UD Almería, que ha firmado 9, y que iguala el veterano Enric Gallego en el Tenerife.

﻿La letra pequeña del traspaso de Álvaro Marín

Se da la circunstancia de que Athletic que lo traspasó a coste cero al club gallego en el verano de 2025. ﻿Entonces, desde Ibaigane se informó de que en la operación se recogían b﻿onus por éxito individual del futbolista, reservándose además un porcentaje de futura venta, un derecho de tanteo y la mencionada opción de recompra, sin aclarar el montante de la misma, si bien el diario As ha informado de que la misma ronda el millón de euros.

Sin duda, un precio más que asequible que ha llevado al Athletic a vigilar de cerca a su ex canterano, estudiando la posibilidad de recuperarlo ante sus problemas en ataque. Además, hay otro hecho que puede facilitar su marcha. Y es que, a pesar de sus buenos números, tiene prácticamente cerradas las puertas del primer equipo de un Celta de Vigo, a pesar de ser el cuarto equipo menos realizador de LaLiga, con solo 10 tantos en 12 choques.

Álvaro Marín, en acción con el Celta Fortuna. / Imago

La norma que dificulta su salto en el Celta de Vigo

El problema es que, al no ser sub 23, si debuta a las órdenes de Claudio Giráldez ya no podría bajar al filial . Por tanto, está en manos de la entidad rojiblanca poder traerlo de vuelta a Bilbao, donde no tuvo demasiada fortuna. En concreto, Álvaro Marín se incorporó a Lezama en edad juvenil ﻿en el verano de 2021, procedente del Atlético Cirbonero﻿. Fue esa primera campaña la que más brilló, con ocho goles en División de Honor y otros siete con el Basconia ﻿en Tercera RFEF. Pero nunca llegó a jugar siguiera en el Bilbao Athletic. En la 22/23 sumó otras seis dianas en el segundo filial y luego encadenó dos cesiones consecutivos: primero al Helmond Sport﻿, de la segunda división de Países Bajos, y luego al Amorebieta, en Primera RFEF, con 5 y 8 tantos respectivamente.

Así juega Álvaro Marín

De ese modo, hace dos veranos optó por hacer las maletas para jugar en esa misma categoría con el Celta Fortuna, contribuyendo con 10 goles al ascenso a Segunda, donde a sus 23 años está haciendo méritos de sobra en el filial dar el salto a la élite. Con sus 187 centímetros de altura, el ariete natural de Cintruénigo está demostrando ser un efectivo delantero de área, aunque solo ha anotado un gol de cabeza, mostrando una gran facilidad para armar el disparo con las dos piernas y rematar de primeras, al tiempo que fuera de la zona de castigo se mueve con acierto de espaldas para servir de apoyo a sus compañeros.