Juan Mata cuelga las botas tras desplegar su fútbol en Japón y Australia en los últimos años

Después de que Pedro anunciara su adiós en las últimas semanas tras su paso por el fútbol italiano y Javi Martínez dejara el fútbol qatarí, uno de los tres supervivientes de la selección española campeona del mundo en 2010 y que aún estaba en activo, Juan Mata, ha anunciado su despedida.

El centrocampista asturiano, que también fue campeón de Europa con La Roja en 2012, ha anunciado este miércoles su adiós al fútbol profesional mediante un vídeo subido a sus cuentas oficiales en las redes sociales. En él, literalmente, ha colgado su botas... En el video puede verse al futbolista sentado solo en un vestuario con unas botas de fútbol en las manos. A continuación se levanta y las cuelga en una percha mientras puede leerse el mensaje en inglés: "A veces amar es dejar ir. Gracias fútbol", escribe al tiempo suena la canción 'It's now or never' interpretada por Elvis Presley.

Es una forma muy bonita de despedir una carrera que le ha llevado a lo más alto en la selección y a jugar en clubes de primer nivel mundial. Entre otros, el Real Madrid, el Valencia, el Chelsea y el Manchester United. Aparte del Galatasaray turco, el Vissel Kobe japonés, y el Western Sidney Wanderers y el Melbourne Victory australianos, que han sido sus últimos equipos.

En cuanto a su palmarés, aparte del Mundial 2010 y de la Eurocopa 2012, ha ganado una Liga de Campeones con el Chelsea, dos Europa League, dos FA Cups, una Copa del Rey, una Superliga turca, una J1 League, una Copa de la Liga y una Community Shield. También ganó en categorías inferiores un Europeo sub-19 y un Europeo sub-21, en el que fue elegido MVP.

A la espera de Sergio Ramos y Raúl Albiol

Con la retirada de Juan Mata del fútbol profesional, sólo quedan dos jugadores de aquel equipo campeón de 2010 que aún no se han retirado, pues aunque Javi Martínez tampoco lo ha hecho oficial, su adiós al fútbol ya es un hecho desde hace meses.

Los dos jugadores, además, están sin equipo, por lo es muy probable que, si no sorprenden y se incorporan a alguna entidad en enero, también den por concluida su carrera deportiva. Son Sergio Ramos y Raúl Albiol.

Ramos no juega desde que se desvinculara del Monterrey. El sevillano pudo despedirse definitivamente de haber entrado en el accionariado del Sevilla, pero finalmente no lo hizo y ha sonado en las últimas semanas para el Getafe.

Albiol, por su parte, jugó el último año en el Pisa italiano, pero no ha encontrado equipo este verano y, a sus 41 años, está esperando una última oportunidad en el mercado invernal.