El club blanco se asegura la continuidad del futbolista turco y premia su consagración futbolística con una promoción interna muy importante; su nuevo contrato incluye una mejora salarial y aleja el interés de varios clubes europeos

El Real Madrid ha anunciado este miércoles la renovación de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032. El centrocampista tenía contrato hasta 2029, por lo que amplía su vinculación con la entidad madridista por tres temporadas más, en una operación que se ha cerrado después de apenas un mes de negociaciones y que incluye una significativa mejora salarial.

El acuerdo supone un reconocimiento a la evolución del internacional turco﻿, que aterrizó en el Santiago Bernabéu en julio de 2023, cuando apenas tenía 18 años. Desde entonces, ha disputado 126 partidos con la camiseta blanca y ha participado en la conquista de cinco títulos: una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España.

De las lesiones a convertirse en imprescindible

El crecimiento de Güler no ha sido inmediato pero sí exponencial. Firmado en su día como una de las grandes promesas del fútbol mundial -amparado en gran medida por sus highlights en vídeo-, sus primeros pasos estuvieron condicionados por los problemas físicos, pero poco a poco fue encontrando su sitio hasta ganarse un papel cada vez más relevante en la plantilla.

Su progresión ha terminado de consolidarse esta temporada, en la que se ha convertido en uno de los hombres de moda del Real Madrid de José Mourinho. Su talento y su capacidad para marcar diferencias le han permitido asentarse en el equipo con un rol de titular indiscutible, teniendo cada vez más peso en el juego.

El Real Madrid blinda el futuro de Arda Güler con su renovación hasta 2032. / IMAGO

Además, el pasado mes de septiembre recibió el premio al Jugador Revelación de la Champions League 2025-2026. Con Turquía, por su parte, acumula ya 38 internacionalidades.

El mensaje de Arda Güler

"Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor", comienza diciendo.

"Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", añade.

Por último, el internacional turco se muestra muy agradecido por esta decisión de confianza. "Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032﻿".

El Madrid también prepara otras renovaciones

La ampliación de contrato lleva aparejada una mejora salarial que sitúa a Güler en un escalón medio-alto de la plantilla. El Real Madrid consigue así premiar su rendimiento y proteger a uno de sus futbolistas con mayor proyección ante el interés de varios clubes, especialmente de la Premier League.

La de Güler es la primera renovación que el club blanco hace oficial desde la de Vinicius Junior, el pasado verano, pero no será la última. El club blanco también tiene encarrilados los acuerdos para ampliar los contratos de Jude Bellingham y Thibaut Courtois, que podrían hacerse oficiales próximamente.