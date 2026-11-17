Desde Francia afirman que el Betis sigue muy de cerca al extremo derecho marroquí, titular en el Marsella, por su condición de oportunidad mercado al terminar contrato en junio de 2027

Manu Fajardo se encuentra muy pendiente de las oportunidades que ofrece el mercado de cara a la planificación de la próxima temporada para actuar con agilidad y poder adelantarse a otros equipos en el caso de que cuadren tanto económicamente como deportivamente.

Dentro de este contexto, desde Francia señalan que el Betis sigue de cerca a Amine Harit, extremo derecho de 29 años que milita en el Olympique de Marsella y que el curso pasado estuvo cedido en el Basaksehir turco.

Tras esta salida, el futbolista de origen marroquí ha encontrado su sitio en su regreso al Velodrome de la mano de Bruno Génésio que le ha concedido protagonismo y recibido respuesta por parte de Harit.

Harit llegaría libre al termina contrato en junio

No en vano, se erige en titular indiscutible en el club marsellés y, a día de hoy, registra tres goles y una asistencia en un total de 12 partidos y 916 minutos.

A su protagonismo esta temporada y sus cifras se suma una circunstancia que lo convierte una opción muy atractiva para el próximo verano, ya que el 30 de junio de 2027 termina contrato y a partir de enero ya podrá negociar con la carta de libertad con cualquier equipo.

Harit se erige en titular indiscutible en el club marsellés y, a día de hoy, registra tres goles y una asistencia en un total de 12 partidos y 916 minutos

En este sentido, diferentes fuentes, entre ellas La Provence, afirman que el Betis estaría interesado en esta vía de llevarse al de Pontoise a coste cero para la campaña 27/28 después de que haya recuperado su mejor nivel en la alta competición.

El Betis buscará extremo para la 27/28

Lo cierto es que la hoja de ruta verdiblanca para el ejercicio venidero incluirá posiblemente la búsqueda de un extremo derecho, pues a día de hoy el único relevo natural para Antony es José Antonio Morante y, como pasó con Pablo García, Pellegrini apenas si lo incluye en sus planes.

Por ello, sin descartar movimientos por el brasileño, es probable que Manu Fajardo pretenda reforzar los costados y Harit se presenta como una opción muy factible económicamente que tendrían muy controlada en La Palmera según apuntan desde el país galo.

Amine Harit, con el Marsella. / Imago

No obstante, en pocas ocasiones la dirección deportiva bética ha apostado últimamente por futbolistas que ronden la treintena, aunque el hecho de quedar libere podría compensar este hecho al no suponer riesgo financiero y, pese a su edad, poder brindar algo de rédito más adelante al llegar a coste cero. Ya actuó así, por ejemplo, con Ricardo Rodríguez.

Su valor de mercado asciende a cinco millones de euros

Sin embargo, cabe apuntar que la misma fuente antes mencionada señala la posibilidad de que el Olympique de Marsella tratara de aprovechar su buen momento para obtener beneficios en su última ocasión de venderlo, en el mercado de enero, si bien ahora mismo es una pieza clave para Génésio.

A día de hoy su valor de mercado, según la estimación de Transfermarkt, asciende a cinco millones de euros, cantidad que coincide con lo que el Marsella pagó el verano de 2023 al Schalke tras dos temporadas cedido. Los alemanes en su momento abonaron ocho kilos por Harit al Nantes.