El estadounidense ha decidido poner fin a su temporada después de conquistar el ATP 250 de Estocolmo y no viajará a Turín como segundo suplente del torneo, una decisión que permitirá al canadiense ocupar su lugar junto a Alex de Miñaur

Taylor Fritz ha decidido dar por terminada su temporada y no estará en las ATP Finals, ni siquiera como suplente. El estadounidense tenía previsto viajar a Turín para ocupar la segunda plaza de reserva, por detrás de Alex de Miñaur, pero finalmente ha rechazado la invitación, renunciando también a los 156.000 dólares que tenía garantizados por acudir al torneo, simplemente por entrenar con los participantes, aunque no llegase a disputar ningún encuentro oficial del mismo.

Su decisión llega después de cerrar el curso de la mejor manera posible, levantando el título del ATP 250 de Estocolmo. Fritz se impuso en la final al argentino Thiago Agustín Tirante por 6-2, 4-6 y 7-6, consiguiendo así su segundo trofeo de la temporada y el duodécimo de su carrera. Un triunfo que le ha permitido cerrar el torneo por todo lo alto pese a quedarse fuera del ATP Finals

Dos bolas de partido ante Alcaraz le dejaron sin las ATP Finals

El estadounidense estuvo muy cerca de conseguir una plaza directa en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. Su última oportunidad llegó en el Masters 1.000 de París, donde se enfrentó a Carlos Alcaraz en los cuartos de final. Fritz llegó a disponer de dos bolas de partido ante el murciano, pero no consiguió cerrar el encuentro y terminó cayendo por 6-7, 7-5 y 6-3. Una derrota que acabó con sus opciones de estar entre los participantes de las ATP Finals. Finalmente el que acabó consiguiendo el billete para el prestigioso torneo de final de temporada fue el madrileño Rafa Jodar.

De esta forma, el norteamericano tenía la posibilidad de acudir a Turín como segundo suplente, una opción, que en el último momento, ha decidido rechazar. Su ausencia ha abierto la puerta a Félix Auger-Aliassime, que ocupará su lugar en la lista de reservas pese a haber terminado bastante más abajo en la clasificación de la temporada.

Auger-Aliassime, el nuevo segundo suplente de las ATP Finals

El canadiense, que finalizó en la decimoséptima posición del ranking ATP, será el encargado de acompañar a Alex de Miñaur, que continúa como primer suplente. Para conseguirlo, también ha sido necesario que varios tenistas situados por delante de él declinasen la invitación, entre ellos Novak Djokovic, Tommy Paul, Lehecka, Alejandro Davidovich y Jakub Mensík.

Félix Auger-Aliassime con la bandera canadiense. / Imago.

Auger-Aliassime no compite desde el pasado mes de octubre, cuando tuvo que retirarse ante Casper Ruud en el Masters 1.000 de Shanghái por problemas físicos. Ahora tendrá la oportunidad de regresar a la competición en Turín, aunque para disputar algún encuentro necesitaría que se produjese una baja entre los ocho participantes y que De Miñaur tampoco pudiera ocupar esa plaza.

Así, mientras Fritz ha preferido poner fin a su temporada después de levantar un nuevo título, el canadiense tendrá que permanecer atento a lo que suceda en las ATP Finals, donde podría encontrar una inesperada oportunidad para volver a las pistas de nuevo tras un periodo de inactividad.