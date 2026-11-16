Carlos Alcaraz fulmina a Frances Tiafoe en las ATP Finals

El tenista español no le dio ninguna oportunidad a Frances Tiafoe y da un paso importante para clasificarse para las semifinales de las ATP Finals. Torneo que el murciano aún no tiene en su extenso palmarés

Esta semana llega cargada de citas deportivas y en este vídeo repasamos los acontecimientos más destacados de lunes a jueves. En fútbol, ponemos el foco en los grandes duelos internacionales: Alemania-Países Bajos, Grecia-Serbia, Suiza-Escocia, Gibraltar-Malta, Dinamarca-Noruega, Gales-Portugal y Polonia-Suecia, sin olvidar el compromiso de la selección española sub-19 frente a Finlandia. También habrá mucho baloncesto con una nueva jornada de Euroliga en la que destacan partidos como Barcelona-París, Baskonia-Hapoel Tel Aviv, Partizan-Valencia Basket y Besiktas-Real Madrid. Y cerramos con el tenis, porque Turín acoge las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada y que popularmente conocemos como la Copa de Maestros. Toda la agenda deportiva de la semana, con los partidos y las citas que no te puedes perder.

Carlos Alcaraz no tuvo ningún tipo de problema para batir a Frances Tiafoe en su primer partido de la fase de grupos de las ATP Finals. El tenista español derrotó en dos sets, 6-2 y 6-2, al estadounidense y consolida su condición de máximo favorito para erigirse como maestro del circuito ATP.

Carlos Alcaraz comenzó muy sólido el partido ya que rompió los dos primeros servicios de un Frances Tiafoe completamente sobrepasado por el nivel del tenista español que después del 4-0 a su favor se dedicó a mantener su saque para llevarse la primera manga por un claro 6-2.

El segundo set no comenzó demasiado diferente a lo que se estaba viendo. Carlos Alcaraz apretó en el segundo turno de servicio de Frances Tiafoe y le rompió, de nuevo, el saque, dejando así encarrilada una victoria que se pudo complicar un poco más adelante. Fue en el sexto juego. El tenista de Estados Unidos contó con dos bolas de break para poner la igualada en el marcador de la segunda manga, pero Carlos Alcaraz, gracias a su buen saque, sofocó la reacción de un Frances Tiafoe que mostraba impotencia ante el nivel de juego que estaba exhibiendo el murciano.

Carlos Alcaraz, durante el partido contra Frances Tiafoe en las ATP Finals. / IMAGO

Tras ese juego, Carlos Alcaraz olió sangre y buscó sentenciar el partido lo más rápido que pudo. Le hizo con una nueva rotura de servicio a Frances Tiafoe. El tenista español elevó el nivel de juego y en la primera bola de break que tuvo la hizo buena con un revés paralelo a la línea que desesperó a un Frances Tiafoe que se rindió a la superioridad del murciano que ganó el set y, por tanto, el partido con otro 6-2 tras un último turno de saque en el que no mostró ninguna debilidad.

Las cuentas de Carlos Alcaraz para pasar a la siguiente ronda de las ATP Finals

Carlos Alcaraz tiene prácticamente en la mano su pase a las semifinales de las ATP Finals. El tenista español le vale con ganar uno de los dos partidos que le restan, contra Flavio Cobolli o frente a Daniil Medvedev, para estar en las eliminatorias por el título de campeón de las ATP Finals.

Carlos Alcaraz está muy motivado para ganar este torneo ya que es uno de los que le faltan en su extenso palmarés. El tenista español está mostrando un gran rendimiento en superficie dura, rápida y bajo techo ya que ha ganado en las últimas semanas el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París y ahora va a por las ATP Finals.

Sobre el papel, sólo Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Ben Shelton, a su mejor nivel, pueden batir a un Carlos Alcaraz que ha demostrado en estos últimos meses que la lesión de la muñeca derecha que le ha mantenido alejado de las pistas durante bastante tiempo en esta temporada está totalmente olvidada. Carlos Alcaraz, ahora mismo, está jugando a un nivel que pocos pueden alcanzar.