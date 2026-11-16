Balaídos, candidato en la sombra al Mundial 2030: así van las obras y el gran reto a superar

La visita de la ministra Milagros Tolón refuerza las opciones de Vigo, que espera ahora la inspección de la FIFA mientras acelera la remodelación de su estadio y busca financiación para la ampliación pendiente

Vigo quiere hacerse un hueco en el Mundial 2030 y Balaídos vuelve a ganar protagonismo en la carrera por convertirse en una de las sedes del campeonato que organizarán España, Portugal y Marruecos.

La candidatura gallega ha recibido un nuevo espaldarazo institucional con la visita de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que se marchó gratamente sorprendida por el estado del recinto y se mostró optimista sobre sus posibilidades. "Vigo y este estadio van a tener mucho que decir dentro del Mundial 2030", aseguró la ministra, que también destacó la situación estratégica de la ciudad y su proximidad a Oporto, otra de las sedes portuguesas. "Balaídos está muy por encima de la altura de lo que podíamos esperar", añadió.

La ministra Milagros Tolón considera que Balaídos tiene muchas opciones de albergar el Mundial 2030. / ED

La FIFA visitará Balaídos en diciembre

La candidatura viguesa no figuraba entre los estadios inicialmente seleccionados por la organización del Mundial. Sin embargo, las gestiones del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, han conseguido que la FIFA contemple una visita a Vigo y Valencia durante el próximo mes de diciembre para evaluar los proyectos de Balaídos y Nou Mestalla, respectivamente.

Será una primera toma de contacto para comprobar las infraestructuras y los planes de ambas ciudades. Las renuncias de Málaga y La Coruña abrieron la puerta a nuevas alternativas, aunque la decisión definitiva sobre las sedes aún no está tomada.

La grada de Gol, en la recta final, pero con retraso

Mientras tanto, las obras de Balaídos continúan. La remodelación de la grada de Gol ha sufrido un retraso de aproximadamente un mes y su finalización se desplaza ahora a finales de febrero o principios de marzo de 2027. El proyecto modificado elevará su capacidad hasta las 7.139 localidades, con lo que el estadio superará los 31.000 espectadores.

A finales de octubre ya se había instalado el último de los 16 tramos de la estructura que sostiene la cubierta, mientras avanzaban los trabajos interiores y la colocación de la envolvente exterior azul.

El gran obstáculo: alcanzar los 43.000 asientos

El verdadero desafío está en la futura reforma de Tribuna. La FIFA exige un aforo mínimo de 43.000 localidades para el Mundial, por lo que Balaídos necesita una ampliación considerable respecto a su capacidad prevista tras finalizar la actual remodelación. En definitiva, Vigo ha conseguido entrar en la carrera, pero todavía tiene por delante una importante carrera contrarreloj.

El plan municipal contempla una inversión de 107 millones de euros, de los que 86,7 millones corresponderían a la nueva Tribuna. Sin embargo, todavía no está garantizada la financiación ni existe un compromiso definitivo de todas las administraciones implicadas.

Tolón pidió precisamente una mayor implicación de la Xunta y la Diputación de Pontevedra. El Gobierno central, por su parte, no ha aclarado si financiará parte de los trabajos, aunque la ministra aseguró que el Consejo Superior de Deportes ayudará a las ciudades que finalmente sean elegidas. “El Consejo Superior de Deportes va a estar ayudando a las que sean sedes, pero vamos a ir paso a paso. Lo más importante es que la FIFA decida bien, y yo creo que en este precioso estadio no vamos a tener problema”, auguró la ministra de Deporte, quien dijo estar “sorprendida” y "satisfecha" por el estado de Balaídos.