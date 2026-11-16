Daño colateral importante con Pau Cubarsí: vuelve a Barcelona con un problema muscular

El defensa azulgrana tuvo que abandonar el encuentro ante Inglaterra antes de tiempo y será sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de sus molestias; De la Fuente admite que sufre una molestia y en el club existe preocupación por la situación de una demarcación especialmente castigada por las ausencias

La derrota de España ante Inglaterra (2-3) en el Metropolitano dejó un contratiempo añadido importante para el FC Barcelona. Pau Cubarsí no pudo completar el encuentro y tuvo que ser sustituido en el descanso ﻿después de notar unas molestias musculares en la zona de la cadera﻿. El central había disputado los primeros 45 minutos y dejó su sitio a Dean Huijsen en el segundo tiempo.

Aunque en el encuentro no mostró ninguna señal de estar lesionado, el defensa comenzó a notar las molestias en la acción del penalti cometido sobre Harry Kane al filo del descanso y Luis de la Fuente optó por darle descanso apostando por la precaución para evitar que el problema pudiese ir a mayores.

De hecho, el seleccionador confirmó después del encuentro que Cubarsí había sufrido una molestia muscular, aunque sin transmitir excesiva preocupación por su estado. "Cuando los partidos no empiezan bien, se acumulan las situaciones adversas. Pubill ha tenido un problema en el tobillo, Cubarsí una molestia muscular y Zubimendi, también", explicó el técnico.

Pendiente de pruebas en Barcelona

El futbolista regresará este lunes a Barcelona y será examinado por los servicios médicos del club azulgrana para determinar el alcance exacto de sus molestias y descartar una lesión que pueda apartarle de la dinámica grupal en este tramo de temporada. Es pronto para emitir un diagnóstico definitivo, por lo que habrá que esperar a los resultados de las pruebas para conocer los plazos de recuperación, si es que finalmente se confirma algún tipo de lesión muscular en la zona de la cadera.

En el Barça estarán especialmente pendientes de su evolución, pues se trata de un hombre fundamental para Hansi Flick. De hecho, Cubarsí es el defensa más utilizado por el técnico alemán en lo que va de temporada, con 1.142 minutos acumulados.

Daño colateral importante con Pau Cubarsí: vuelve a Barcelona con un problema muscular. / Imago

Casi descartado ante el Villarreal

La preocupación en el Barça está justificada porque los plazos de recuperación pueden variar considerablemente en función del diagnóstico. Si se trata únicamente de una sobrecarga muscular o una dolencia funcional sin rotura de fibras, Cubarsí podría estar disponible en un plazo que oscilaría entre tres y siete días. En caso de que las pruebas detectasen una rotura fibrilar de grado I, el periodo de baja ya variaría entre una y tres semanas.

Aunque no parece el caso, el escenario cambiaría si existiese una lesión de mayor consideración. Una rotura de grado II suele requerir entre tres y seis semanas de recuperación﻿, aunque puede alargarse hasta las ocho.

Flick, pendiente de una defensa castigada

La posible baja del canterano en el próximo partido liguero contra el Villarreal (domingo 22 a las 14:00 horas) supondría un contratiempo importante para un equipo que viene arrastrando problemas de efectivos en la retaguardia. El Barça acaba de recuperar a Andreas Christensen y Eric García, que reaparecieron en el encuentro ante el Atlético de Madrid, mientras que Jules Koundé apunta a estar disponible para la cita frente al Villarreal.

En cambio, Xavi Espart continúa recuperándose de la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió durante el Clásico y no se espera su regreso hasta mediados de diciembre o principios de enero.

Con este panorama, Flick sigue muy pendiente de la enfermería y no se descarta que el club valore acudir al mercado invernal en busca de refuerzos para una demarcación en la que las bajas están condicionando los planes del entrenador. La prioridad ahora, en cualquier caso, es conocer qué tiene exactamente Cubarsí y cuánto tiempo podría estar fuera.